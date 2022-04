O Bitcoin é o instrumento mais popular entre os comerciantes que lidam com o mercado de criptomoedas.

Desde sua primeira aparição em 2009, ele experimentou um crescimento exponencial e, embora seu apogeu milionário tenha passado, continua sendo o ativo digital mais comumente negociado e possui um potencial de lucro significativo para investidores experientes.

No entanto, a negociação de bitcoin precisa ser abordada com cautela.

Como um mercado descentralizado, é altamente especulativo. Ao contrário das moedas negociadas nos mercados de câmbio, onde os valores são influenciados por governos centralizados, atividade econômica e eventos globais, o valor do bitcoin e todas as outras criptomoedas é amplamente determinado pela oferta e demanda.

Essa volatilidade, juntamente com as questões de segurança que acompanham os ativos digitais, torna o gerenciamento de Riscos o fator mais importante em uma estratégia de negociação de bitcoin.

As seguintes dicas de negociação de bitcoin foram compiladas para ajudá-lo a navegar no mercado de Criptomoedas e mitigar seu risco.

As dicas de negociação de bitcoin abaixo não são exaustivas e não constituem aconselhamento profissional de investimento.

Em vez disso, você deve usar este Artigo como ponto de partida para sua pesquisa antes de utilizar uma das muitas contas demo disponíveis para aprimorar suas habilidades de negociação antes de abrir uma posição ao vivo.

A primeira de nossas dicas de negociação de bitcoin é proceder com cautela e começar com um investimento relativamente pequeno.

Embora seja um mercado emocionante com a reputação de fazer os poucos lucros substanciais em um curto espaço de tempo, não é fácil negociar bitcoin, e há um enorme risco envolvido.

As criptomoedas, em geral, são extremamente voláteis. Evite a tentação de entrar em todas as armas em chamas e, em vez disso, opte por negociações de pequenas estaca que permitem que você obtenha uma alça no mercado com risco mínimo.

Claro, o melhor de todas as dicas de bitcoin é nunca negociar com mais do que você pode perder.

Sua carteira bitcoin é uma caneta de retenção para seus ativos digitais, por isso é importante escolher com sabedoria para garantir segurança e facilidade de acesso.

Existem várias opções por aí, todas com seus próprios recursos e funcionalidades.

Para traders iniciantes, é aconselhável negociar por meio de um corretor respeitável, como a Coinbase, e usar a carteira que eles fornecem. Se você está procurando escolher sua própria carteira, no entanto, você precisará decidir qual tipo é certo para você.

Se você deseja acesso instantâneo e está segurando apenas uma pequena quantidade de bitcoin, uma carteira quente deve ser suficiente, desde que você verifique novamente a reputação do provedor. Ao manter o bitcoin de alto valor, é melhor optar por uma carteira fria.

Idealmente, você utilizaria ambos, mantendo uma quantidade limitada prontamente disponível, com a maior parte de seus fundos mantidos offline com segurança.

A única maneira segura de se tornar um comerciante de bitcoin de sucesso é fazer sua lição de casa e conhecer o mercado.

Este não é um processo simples, pois muitas das práticas usadas para avaliar outros mercados financeiros não se aplicam ao bitcoin. É um campo amplamente especulativo e os efeitos de notícias e eventos globais sobre o valor do bitcoin são muito imprevisíveis.

Dito isto, existem passos que você pode tomar para ampliar sua compreensão.

A análise técnica é uma habilidade de pesquisa fundamental, então aproveite o tempo para praticar gráficos de leitura e identificar padrões para informar suas estratégias de negociação.

Você também deve ter cuidado com as dicas de bitcoin de outros comerciantes. A natureza do mercado significa que muitas pessoas estão esperando para lucrar com os inexperientes. Essas mesmas pessoas estão muito felizes em dizer-lhe o “momento certo para comprar” na esperança de bombear valor para que possam sair em uma grande vitória. Nunca tome conselhos sobre o valor de face e faça sua devida diligência antes de entrar em uma negociação.

Antes mesmo de pensar em Abrir uma posição, você deve colocar um pensamento cuidadoso no tipo de comerciante que deseja ser. Isso vai depender em grande parte da quantidade de tempo que você tem que se comprometer com a atividade de negociação e análise de mercado, e com que rapidez você está olhando para transformar um lucro.

Como mencionado, o bitcoin é imprevisivelmente Volátil, mais do que qualquer outro instrumento financeiro, por isso é vital ter um plano e cumpri-lo.

Antes de abrir uma posição, considere que nível de lucro você ficaria feliz em tirar da negociação, quais perdas Você pode arcar e definir seus níveis de meta e stop-loss desde o início.

Esta é uma das dicas mais importantes, pois sem uma abordagem disciplinada é muito fácil se expor a movimentos potencialmente devastadores.

Muitos comerciantes iniciantes são vítimas da ganância, mantendo uma posição para obter mais lucro apenas para ver os preços despencarem, enquanto outros se convencem de forma otimista de que uma tendência de queda se inverterá à medida que se aprofundarem na zona de perda.

Ao ser rigoroso com suas metas de lucro e ordens de stop-loss, você pode facilmente evitar essa armadilha e minimizar o risco.

A alavancagem permite que você mantenha uma participação muito maior em uma negociação do que o capital real em sua conta permitiria. Embora isso possa parecer atraente e possa, de fato, se prestar a lucros significativos, também pode levar a enormes perdas se um comércio alavancado se voltar contra você.

O uso bem-sucedido da alavancagem é um ato de equilíbrio entre risco e recompensa e leva a prática para dominar.

Para iniciantes em bitcoin, a alavancagem é melhor usada com extrema cautela e, de preferência, evitada por completo, pelo menos até que você tenha desenvolvido sua confiança e estilo de negociação.

Apenas os traders mais experientes com bom conhecimento do mercado devem adotar a alavancagem como parte de sua estratégia de negociação de bitcoin.

Fonte: https://criptoenft.com/