O Chocolate, derivado do grão de cacau, tem muitos compostos benéficos que podem contribuir para a boa saúde. A adição de ingredientes na fabricação de doces de chocolate de Leite, no entanto, diminui o valor nutricional do chocolate e torna este alimento menos saudável do que o seu parente de chocolate escuro.

Aprender mais sobre o chocolate de leite e o que ele contém pode motivá-lo a escolher guloseimas alternativas ou mudar para chocolate escuro, que pode ser menor em gordura, calorias e açúcar.

Calorias

É importante prestar atenção à sua ingestão calórica, porque consumir demasiadas calorias pode levar a um aumento de peso pouco saudável. Os alimentos ricos em calorias podem ter um lugar na sua dieta saudável, desde que sejam consumidos em pequenas quantidades ocasionalmente.

Acrescenta que o ganho de peso que pode acompanhar uma dieta de alta caloria também pode contribuir para doenças cardíacas, diabetes e pressão arterial elevada. O chocolate de leite é um desses alimentos que não é considerado saudável devido ao número de calorias que uma pequena porção contém. Uma barra de chocolate de leite de 1,5 onças tem 235 calorias.

Gordura

Outra consideração é a adição de ingredientes ricos em gordura para alcançar o sabor e consistência associados ao chocolate de leite. Comer uma dieta rica em gorduras saturadas não saudáveis pode levar a condições perigosas, como transtornos cardiovasculares, diabetes, obesidade e certos tipos de câncer.

O chocolate de leite tem uma grande quantidade de gordura, grande parte de gordura saturada. Um 1.5 oz. a porção de chocolate de leite tem 13 gramas de gordura total, 8,1 dos quais saturados. A Associação Americana do coração recomenda que a gordura saturada não contenha mais de 7% da sua ingestão calórica diária. Se você comer uma dieta típica de 2000 calorias diárias, você não pode ter mais de 13 gramas de gordura saturada por dia.

Açúcar

O açúcar é outra consideração importante quando se trata de chocolate de leite. Como a gordura, uma grande quantidade de açúcar é adicionada ao chocolate belga é bom. Os açúcares são refinados, o que pode causar problemas de saúde se consumidos em grandes quantidades.

O preenchimento de alimentos ricos em açúcar também pode deixar pouco espaço para alimentos mais nutritivos, o que pode contribuir para o aumento de peso e obesidade. Transportar excesso de peso pode contribuir para um aumento do risco de diabetes tipo 2. Uma barra de chocolate de leite de 1,5 onças tem quase 23 gramas de açúcar adicionado.

Outros Nutrientes

O chocolate de leite tem um número surpreendente de nutrientes importantes, mas ainda deve ser considerado uma parte ocasional de sua dieta, em vez de algo que você come todos os dias. Um miligrama de chocolate de leite tem 83 miligramas de cálcio de suporte ósseo, bem como 1 miligrama de ferro.

A mesma quantidade de chocolate de leite também fornece 164 miligramas de potássio e 1 miligrama de zinco. Além disso, esta porção de chocolate de leite fornece 86 unidades internacionais de vitamina A e 2,5 microgramas de vitamina K.

Fonte: https://amochocolate.net/