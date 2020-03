Tantos estudantes se inscrevem para uma aula de história da arte com uma idéia imprecisa do que o assunto implica. Eles acreditam que é uma aula para olhar para fotos bonitas o dia todo e eles serão capazes de patinar Direto Através dela. No entanto, não é esse o caso. A história da arte abrange muito mais do que olhar para imagens, e requer habilidades excepcionais de estudo se o objetivo é uma nota “A” letra.

Seja qual for a sua área de estudo, muitos alunos ficam completamente chocados quando recebem os primeiros resultados dos testes. Esses “C”, ” D ” E ” F ” são sempre uma bofetada na cara dos estudantes que acreditavam que a história da arte era uma aula de fluff. Infelizmente, mesmo muitos estudantes que se especializam na luta por notas altas nos exames porque, embora possam ser apaixonados pelo assunto, eles simplesmente não sabem como se preparar adequadamente para um exame.

Mesmo quando eu estava tomando os cursos de Nível Superior, muitos dos meus colegas ainda não haviam adotado boas práticas de estudo. Semestre após semestre eles se aproximaram para estudar para os exames da mesma forma; lutando para memorizar o conteúdo no último minuto, enquanto guzzling venti latté está no Starbucks na União de estudantes até duas ou três horas da manhã.

Se você está atualmente tendo uma aula de história da arte, ou planejando isso, você provavelmente vai ouvir estudantes e até mesmo instrutores dizer, “memorização é a chave.”Isto é verdade até certo ponto sobre os amuletos muiraquitas. Você precisará memorizar títulos, nomes de artistas e datas, pelo menos, mas a memorização tende a ser conhecimento temporário. Sentar – se com uma pilha de cartões flash e memorizar o que está neles pode ser a maneira mais rápida de passar o teste, mas é uma maneira excruciantemente chata de estudar, e você vai esquecer tudo no dia seguinte.

Os meus métodos de estudo levam muito mais tempo. Estes não são métodos para pessoas que querem saber como passar um exame de história da arte sem colocar em qualquer trabalho. Minhas estratégias de estudo são feitas para o estudante – seja um estudante de história da arte ou um estudante de outro campo – que quer ter um A e não se importa de trabalhar diligentemente para chegar lá.

Os meus métodos também são experimentados e verdadeiros. Formei-me com distinção em História da arte, e com a melhor média de todas as licenciaturas de história da arte a formarem-se comigo. Os meus amigos que fizeram as últimas noites com os cartões não se licenciaram com honras.

Então, a minha promessa é, se estiveres disposto a trabalhar para a nota, dar-te-ei a estratégia que te dará. A longo prazo, a sua vida será realmente mais fácil quando chegar a hora do teste, porque você não vai precisar de embalar para o teste; você já vai saber as respostas.

Outra dica óbvia ignorada por demasiados alunos. Tomar notas em aulas de leitura é o ideal para manter a mente ocupada. Mesmo que o instrutor esteja cobrindo detalhes aparentemente irrelevantes para o assunto em questão, Tome notas. Mantém você focado, e o ato de escrever também ajuda a reter o conhecimento.

Sim, não só recomendo notas, mas sugiro que as escreva em vez de As escrever. Para aqueles de nós educados com computadores, nossas habilidades de digitação são geralmente bastante hábeis para nós digitar e transcrever o que um professor está dizendo sem realmente dar-lhe qualquer atenção. Mas, isso também torna tudo muito fácil digitar o que você ouve sem realmente ouvir.

Uma sessão de estudo de quatro horas sem pausas é uma tarefa tediosa e francamente assustadora. Se esta é a tua ideia do que é estudar, não admira que a evites. Dividindo a tarefa em pedaços menores, mais gerenciáveis com intervalos de cinco a dez minutos para olhar para a frente, fará com que o período de quatro horas em geral uma experiência muito mais agradável.

