Os cartões de crédito são um modo de vida. Sair de casa sem pagar em dinheiro é ótimo-e assim é obter uma passagem aérea gratuita ou estadia em hotel, Dinheiro de volta ou outras recompensas apenas por gastar dinheiro. Os cartões de crédito são tão fáceis e convenientes de usar.

Mas essa conveniência tem uma desvantagem: os cartões de crédito também podem ser a fonte de problemas de dívida. É por isso que é importante entender o papel dos cartões de crédito em sua vida financeira.

Aqui estão dicas para ajudá-lo a usar cartões de crédito de forma segura e eficaz, e para ajudá-lo a aproveitar ao máximo seus benefícios.

Muitos consultores financeiros sugerem que seus pagamentos mensais totais da dívida – incluindo hipotecas—empréstimos de carro, empréstimos estudantis e pagamentos com cartão de crédito—não devem somar mais de um terço de sua renda. Se você estiver perto desse número, talvez seja necessário pagar outros empréstimos ou evitar compras adicionais com cartão de crédito. Ter mais dívidas do que você pode lidar pode comprometer seus objetivos financeiros de longo prazo, como aposentadoria ou economia para a educação universitária de uma criança.

Os relatórios de crédito incluem o valor total que você deve; se você paga suas contas no prazo; que tipos de crédito você usa, como cartões de crédito, hipotecas e outros empréstimos; e quantas novas consultas de crédito você iniciou. Erros em qualquer uma dessas informações podem levar a uma pontuação de crédito mais baixa, o que pode impedir que você obtenha taxas de juros atraentes—ou de empréstimos.

Os fatores mais importantes em um relatório de crédito são o seu rácio de crédito dívida / disponível, ou utilização de crédito, e seu histórico de pagamento. Portanto, manter seu nível de dívida baixo e fazer pagamentos pontuais ajudam a torná-lo mais atraente para os credores das maquininhas de cartão C6 Pay taxas.

Mas não são apenas ações negativas-como perder um pagamento ou carregar um grande saldo-que podem prejudicar seu crédito. Cancelar um cartão mais antigo também pode diminuir sua pontuação de crédito. O motivo: os credores se preocupam com seu histórico de crédito e, quanto mais tempo esse histórico, melhor.

A proporção de crédito disponível para a quantidade de crédito que você está usando atualmente é outro fator que afeta sua pontuação de crédito. Fechar um cartão pouco usado reduzirá a quantidade de crédito disponível para você sem reduzir a quantidade de crédito que você está usando. Isso pode distorcer sua relação de crédito e fazer você parecer um mutuário mais arriscado.

Nem todos os cartões de crédito são criados iguais. Alguns cobram taxas anuais, enquanto outros cobram taxas por transferências de saldo, adiantamentos em dinheiro, excedendo seu limite de crédito ou outras ações. Para manter suas taxas gerenciáveis, escolha um cartão com taxas e estruturas de taxas que correspondam ao seu comportamento esperado. Por exemplo, se você não pode evitar carregar um saldo, escolha um cartão com a menor taxa de juros que você pode encontrar. Se você pretende pagar o saldo a cada mês, você pode procurar um cartão de crédito com um programa de recompensas, embora possa ter uma taxa de juros mais alta. Além disso, os dias em que apenas os bancos emitiram cartões de crédito já se foram. Hoje em dia, varejistas (tanto online quanto físicos), corretoras e Agências de viagens são apenas algumas das instituições que emitem cartões de crédito.

Para decidir qual cartão (ou cartões) pode ser melhor para você, você precisará ler e entender o contrato de política de cartão de crédito do emissor. Procure Como e quando sua taxa de juros pode aumentar, quais ações cobram taxas e como o emissor cobrará pelas transações no exterior. Se você ainda tiver dúvidas, entre em contato com o emissor por telefone ou online. A maioria dos emissores tem recursos para ajudar a explicar o acordo.

Fazer pagamentos mínimos em um cartão pode fazer sentido se for parte de uma estratégia para pagar os cartões de taxa de juros mais altos primeiro-o que provavelmente economizará dinheiro com o tempo. E como os cartões de crédito normalmente cobram taxas mais altas do que outros tipos de dívida, muitas vezes faz sentido se concentrar na redução da dívida do cartão antes de pagar outros empréstimos com pagamentos extras, como uma hipoteca ou empréstimo de carro. Além disso, os juros sobre cartões de Crédito, ao contrário das hipotecas, não são dedutíveis. Dito isto, é importante continuar sempre fazendo pelo menos pagamentos mínimos em toda a sua dívida, para que sua classificação de crédito não sofra.