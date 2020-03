Os cães fazem parte das nossas famílias, por isso, é claro que muitos de nós querem levá-los de férias. Dezenas de milhões de animais fazem viagens com os seus guardiões nos Estados Unidos todos os anos. Pacotes de férias estão sendo projetados em torno de animais e seus guardiões, e as vendas de itens como mochilas caninas estão subindo. Algumas grandes cadeias hoteleiras mudaram suas atitudes em relação aos animais e agora recebem-nos. A American Automobile Association (AAA) diz que o número de alojamentos que aceitam animais de companhia nos Estados Unidos ultrapassa 12.000.

Ficar em casa é uma obrigação para animais doentes, feridos ou Grávidas.

Se os cães sofrem de enjoo de movimento, ficar excessivamente estimulado facilmente, ou ficar fisicamente ou emocionalmente chateado quando suas rotinas são interrompidas, a melhor opção para eles pode ser ficar em casa. Isto é especialmente verdade se a sua viagem é relativamente rápida.

A viagem vai ser divertida do ponto de vista do seu cão, ou ele ou ela vai estar enfiado num quarto de hotel enquanto você está de sol na praia ou a andar em montanhas-russas?

Deixe os cães onde estão mais confortáveis, como enrolados no sofá ou sob os cuidados de uma ama de confiança, parente, amigo próximo, colega de trabalho ou vizinho. É melhor ficar com os adultos, porque até os jovens bem intencionados podem esquecer – se de vir quando é suposto.

Se você acha que o seu cão teria um grande tempo com você, mas estão preocupados com a falta de maneiras dele ou dela, aprimorar o treinamento. Cães não treinados são frequentemente punidos por seu comportamento ” impróprio “e são restringidos para que eles não” se metam em problemas.”

Preparação para a sua viagem

Regras de pesquisa e políticas relativas aos animais, tais como leis de quarentena e restrições de transporte. Verifique novamente se o hotel ou outro local onde você vai ficar está preparado para receber o seu animal de braços abertos em países que brasileiros não precisam de visto.

Considere ter o seu animal microchiped pelo seu veterinário. Este é um processo indolor no qual um microchip contendo todas as informações de identificação é inserido sob a pele do animal.

Faz um check-up veterinário. Peça ao seu veterinário para emitir um certificado sanitário que ateste que o seu animal é saudável e capaz de viajar e que todas as vacinas necessárias (recomendações e requisitos mudam frequentemente) estão atualizadas.

Embora voar pode às vezes parecer ser a maneira mais rápida e menos estressante de IR, pode ser o oposto para um cão forçado a voar no porão de carga. A única vez que um cão (ou qualquer animal) deve ser colocado em um avião é se você está se deslocando e todas as outras opções estão indisponíveis. Se você não tem escolha (e nós realmente queremos dizer absolutamente nenhuma escolha, porque o transporte de seu animal companheiro na área de carga é perigoso, aterrorizante, e potencialmente mortal), por favor, siga as diretrizes sobre esta ficha de PETA.

Os cães prosperam com rotinas saudáveis. Isto não muda só porque estás longe de casa. Fornecer passeios regulares, tempo de Jogo, acesso a água doce em todos os momentos, e alimentos, de preferência o tipo que eles comem em casa (se você precisa mudar, fazê-lo gradualmente para evitar perturbar o estômago do seu cão). Lavar as taças com sabão e água quente diariamente.

Ajuda a mostrar que os cães fazem bons convidados sendo um só. Seguir as leis da trela. Se o seu cão ladra muito, não o deixe sozinho em um quarto de hotel (se você deixar o seu cão no quarto, por razões de segurança, deixe a recepção saber).