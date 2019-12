Já pensaste como podes saber se um ovo é fértil ou não?

Preocupa-se em comer ovos de galinha no caso de terem o início de uma miúda lá dentro?

Ou já ouviste dizer que comer ovos férteis é mais saudável para ti?

Há muitos mitos no mundo da criação de galinhas em quintal sobre ovos e fertilidade.

O mais estranho que eu vi é que você pode dizer se um ovo é fértil balançando uma agulha suspensa no algodão acima do ovo – uma torção no mito de que você pode dizer o sexo de um bebê humano pelo mesmo método.

Se fosse assim tão fácil!

Estou aqui para lhe trazer os fatos sobre benefícios do ovo de galinha e sua fertilidade, com base em perguntas que me foram feitas ao longo dos anos e respostas de minha própria experiência e de fontes respeitadas.

Os ovos dos supermercados são férteis?

Vamos resolver este primeiro.

Uma vez fui contactado por uma senhora que tinha tentado eclodir ovos duas vezes usando o meu curso de eclosão online, sem sucesso.

Quando falei com ela sobre o que estava a acontecer, acabou por se verificar que ela estava a usar receitas com ovo comprados no seu supermercado local.

Ela tinha entendido “livre-arbítrio” como significando que eles seriam férteis.

Eu não a culpo – como uma criança eu tentei chocar ovos de supermercado e fiquei muito desapontado quando eles não foram bem sucedidos.

Os ovos dos supermercados não são férteis – nem mesmo os ovos “ao ar livre” ou “orgânicos”. Os ovos produzidos comercialmente são colocados por Galinhas que se encontram em gaiolas, celeiros ou pastagens – mas sem acesso a um frango macho.

E sem um macho, os ovos de uma galinha não podem ser fertilizados.

O que nos leva ao próximo ponto…

Uma galinha precisa de um galo para pôr ovos?

Não. Uma galinha é perfeitamente capaz de pôr ovos sem ter um macho perto dela. Uma galinha jovem e saudável criada para a postura de ovos começará a postura em cerca de 21 semanas de idade e vai colocar em intervalos de aproximadamente 24 horas. Outras raças podem ser criadas com menos frequência.

A distância entre as lides torna-se mais longa à medida que a galinha envelhece. Durante a muda e o inverno, a postura geralmente abranda ou pára completamente. Mas não tem nada a ver com ter um galo (galo do Reino Unido) no rebanho.

Mas para uma galinha pôr um ovo fértil, ela tem que acasalar com um galo. O galo fornece o esperma. É exactamente o mesmo processo que para nós humanos.

Como é que um ovo se torna fértil?

Uma galinha precisa de um galo para pôr ovos férteis.

Qual é o processo de torná-los férteis? Basicamente o mesmo que para a maioria das outras espécies: os machos acasalam com a fêmea. O esperma dele viaja para o oviducto da galinha e fertiliza a gema de quaisquer óvulos postos nas próximas semanas.

Não há romance nisto para galinhas. Sem cortejo, sem flores…

O macho simplesmente monta a galinha das costas, agarrando-a ao seu lado com as esporas e usando o bico para segurar as penas na parte de trás do pescoço.

Tudo isto acaba numa questão de segundos.

Pode deixar as galinhas gravemente danificadas: as ovas muitas vezes têm um ou dois “favoritos” em um rebanho, que pode, em seguida, tornar-se sobre-usado.

O processo pode deixá-la com danos na pele e uma perda de penas nas costas e pescoço. Por essa razão, muitos donos de galinhas de quintal decidem não manter um macho em seu rebanho.

Se você decidir que você quer um macho em seu rebanho, considere comprar uma “sela de galinha” que vai ajudar a proteger a galinha dos piores excessos dos avanços de um roo.

Se um galo acasalou com uma galinha, os ovos dela são sempre férteis?

Não necessariamente. De um modo geral, uma galinha que acasalou será fértil entre 7 e 10 dias depois – leva esse tempo para o esperma chegar ao oviduto onde os ovos são feitos.

Mas vale a pena esperar: seus ovos permanecerão férteis (mesmo se ela não acasalar novamente) por cerca de duas a três semanas após o acasalamento, embora a fertilidade vai cair após 2 semanas.

Mas nem todos os galos têm esperma fértil. Eu tinha um Wyandotte Roo muito gentil e bonito chamado Spartacus. Infelizmente, nenhuma das Galinhas Wyandotte que acasalei com o Sparty pôs um único ovo fértil.