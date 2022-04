O consumo médio de energia ou uso planejado – é a diretriz mais importante para determinar o número de painéis solares de que você precisa. Aqui, a consideração é o total de quilowatts-hora (kWh) que você usa atualmente ou pretende usar em sua casa.

A quantidade de energia que os painéis solares podem gerar depende das horas do sol e, portanto, é afetada pela sua localização. Existem quantidades variáveis de horas de sol no Reino Unido, o que afetará o número de painéis solares que você precisará saber como funcionam as telhas fotovoltaicas.

O tamanho do seu telhado é um fator chave porque determina o número de painéis que podem caber no seu telhado, quanta energia será gerada e o custo. Também é importante considerar a adequação do seu telhado: se ele pode suportar o peso dos painéis solares e como os painéis serão angulados.

A tabela abaixo mostra quantidades aproximadas de espaço que você precisa para gerar uma quantidade específica de energia.

Um dos fatores determinantes para descobrir quantos painéis solares você precisa é o número de pessoas em uma casa. Um sistema de painel solar de 6kW é recomendado para uma casa com mais de cinco pessoas, enquanto um sistema solar de 5kw é típico para uma casa com quatro pessoas. Um sistema solar de 4kW é um dos tamanhos mais comuns para sistemas solares domésticos, pois se adapta a casas com 3 a 4 pessoas.

O número de painéis solares que você precisa irá variar dependendo se a sua instalação é um 3kW ou 6kW, e o tamanho dos painéis solares que você vai usar. Por exemplo, se você instalar um sistema solar de 3kW usando painéis de 250W, precisará de 12 painéis solares. Um sistema de 6kW precisaria de 24 painéis solares.

O número médio de painéis solares também será determinado se você deseja que seus painéis solares gerem todas as suas necessidades de eletricidade, ou apenas uma porcentagem.

Uma casa média no Reino Unido consome entre 3kWh e 6kwh de energia diariamente, e alguns proprietários do Reino Unido usam energia solar para alimentar apenas partes de seu consumo de energia, o que reduziria o número de painéis solares instalados.

Para calcular o tamanho do sistema solar que você precisa, você deve primeiro saber a quantidade de energia que você precisa gerar a partir do seu sistema solar solar diariamente. As outras coisas importantes são as horas de sol em sua área e seu espaço no telhado.

As contas mensais de energia podem fornecer informações sobre a quantidade de energia que você consome por dia e, portanto, quanta energia você precisa gerar diariamente artigos interessantes sobre energia solar.

Por exemplo, se seu consumo mensal for de 124 kWh em janeiro, seu consumo diário será de 4 kWh. Isso significa que o sistema solar deve gerar uma média de 4 kWh por dia. Os 4 kWh também podem ser referidos como a saída de energia diária esperada do sistema solar.

Você pode seguir o mesmo processo para encontrar o tamanho certo do sistema de painel solar comercial se quiser investir em energia solar fotovoltaica para o seu negócio.

Algumas pessoas podem questionar se o Reino Unido está ensolarado o suficiente para painéis solares. O Reino Unido tem uma média de 4 horas de sol por dia, o que significa que você certamente pode se beneficiar de ter um sistema de painel solar instalado.

É importante estar ciente de que diferentes regiões do Reino Unido têm diferentes horas de sol por dia: a Inglaterra tem 4,1, a Escócia tem 3,7, a Irlanda do Norte 3,2 e o País De Gales 3,3. Portanto, é importante que você consulte o instalador local para obter orientação.

Os painéis solares geram diferentes quantidades de energia, dependendo do tamanho ou classificação da potência. Um painel de 250 watts gerará até 250 watts por hora de sol, enquanto um painel solar de 300 watts pode gerar até 300 watts por hora de sol. É por isso que é importante saber a quantidade de energia necessária antes de determinar os tamanhos dos painéis solares.

A escolha do tipo de painel solar pode ser baseada na eficiência, custo e espaço disponível. Alguns tipos de painel solar são mais eficientes que outros, e isso afetaria o número de painéis que você precisa instalar.

Por exemplo, você precisa de menos espaço para instalar painéis monocristalinos em comparação com painéis solares de película fina e policristalinos.

Existem diferentes tipos de painéis solares que podem ser instalados em seu telhado, mas os painéis mais comumente instalados são painéis solares monocristalinos ou policristalinos.

Os painéis solares monocristalinos têm a maior taxa de eficiência de 15 a 20%. Isso significa que eles podem converter entre 15% e 20% da energia solar em energia utilizável.

Esse tipo de painel solar também é eficiente em termos de espaço, pois gera mais energia por área em comparação com outros tipos. Um metro quadrado de um painel monocristalino gerará 10W a mais do que o mesmo tamanho de um painel solar policristalino.

Por outro lado, os painéis monocristalinos são o tipo de painel solar Mais caro devido à sua alta eficiência e qualidade de silício utilizado.

Devido à sua alta tolerância à temperatura, os painéis solares policristalinos geram mais eletricidade ao longo do ano em comparação com os painéis monocristalinos.

Os Painéis Policristalinos são uma alternativa mais barata à sua variante monocristalina. Embora ambos os tipos sejam feitos de silício, em policristalino, muitos fragmentos de silício são derretidos para formar as bolachas para o painel, enquanto em silício monocristalino é formado em barras e cortado em bolachas.

Uma desvantagem dos Painéis Policristalinos é que eles são menos eficientes porque seu material de silício é menos puro. Você pode esperar uma taxa média de eficiência entre 13-17%.