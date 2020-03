Muitas pessoas vão olhar para o seu registo para escolher o seu presente. Se não há muito por onde escolher, eles vão para outro lado. (Não, eles não vão automaticamente passar — lhe um cheque em vez disso-desculpe!) Então, se você não gosta do que eles selecionam, você pode acabar tendo que correr por toda a cidade devolvendo-o e os outros presentes de varejistas aleatórios. E isso se souberes de onde eles são. Se não, fica com eles. Não estou a sugerir que sejas ganancioso e ponhas coisas que nunca usarias na tua lista, mas se achas que queres alguma coisa, adiciona. Pelo menos, se decidires devolvê-lo, terás crédito de uma loja que gostes.

Você não está necessariamente pensando em flashes de câmera e iluminação quando você vai vestir compras. Só queres algo que te faça sentir linda. E se estás a usar um vestido de baile com uma saia cheia e muito tule por baixo, isto pode não ser assim tão relevante. Mas se o seu vestido é de encaixe de forma ou feito de um material mais leve, você vai querer ter certeza de que nada é visível.

Eu bebo café todas as manhãs, por isso sempre soube que talvez quisesse fazer um retoque antes do casamento. Em vez de marcar uma consulta com o meu dentista ou ir a um desses lugares especiais, comprei e apliquei-as à noite no mês que antecedeu as bodas de casamento comemoração. Tenho as rotinas suaves, e depois de uma ou duas semanas, a minha cunhada reparou que os meus dentes pareciam especialmente brancos. Missão cumprida.

Mesmo que tenhas tomado a maioria das decisões e tudo esteja finalmente a compor-se, as coisas podem tornar-se um pouco estressantes à medida que o dia do teu casamento se aproxima. Entre embrulhar as coisas no trabalho e finalizar as atribuições de lugares e fazer as malas para a lua-de-mel, você provavelmente vai querer um pouco de tempo em que ninguém fala com você. Marca um tratamento facial ou uma massagem no fim-de-semana antes, vai ao spa mais cedo, senta-te no salão, e lê calmamente uma revista até ser a tua vez. Adorei tanto esse tempo que comecei a dar aos amigos certificados de spa como presentes de despedida de solteira.

Toda a gente te diz para não fechares os joelhos durante a cerimônia porque podes desmaiar. Bem, você também deve ter cuidado se você tirar fotos antes do tempo, porque é fácil ficar superaquecido. Para o que vale, eu acho que fotos pré-cerimônia são o caminho a seguir-você ainda pode fazer um “primeiro olhar” com o seu futuro cônjuge, mesmo que não seja como você caminha ao longo do corredor, e, em seguida, você pode se juntar aos seus convidados na recepção sem demora.

Apesar do fato de que você meticulosamente planejou o menu, você tem um monte de pessoas para cumprimentar e abraçar e dizer “obrigado!”e talvez não possas sentar-te o tempo suficiente para apreciar a comida. “Oh, Vamos comer no nosso casamento”, disse o meu marido e eu quando os amigos nos avisaram desta questão. E ainda não comemos no nosso casamento. Felizmente, tínhamos pedido que dois jantares fossem enviados para o quarto do hotel, e comemos isso depois da festa terminar.

Sim, também podes não comer isso nas melhores dicas de casamento. Além das mordidelas que demos umas às outras para tirar fotos, também não conseguimos comer o bolo até muito mais tarde. Além disso, peça ao local para salvar qualquer bolo que reste, como você definitivamente não quer que isso seja jogado fora.

Não é fácil fazer xixi num vestido longo com várias camadas de tecido e/ou uma saia. Talvez precises de alguém para entrar na casa de banho contigo para te situares. És modesto? Eu também. ainda tinha um amigo na casa de banho.

Mesmo que você tenha o melhor maquiador do mundo, você ainda pode querer reaparecer em algum momento. Mas não vale a pena carregar uma mala assim. (E, não, você não vai precisar do seu telefone.) Dê-o ao seu novo cônjuge, ao seu pai ou a qualquer pessoa que você acha que será capaz de localizá-lo e recuperá-lo conforme necessário.