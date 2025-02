professores aprovados no maior concurso público da Educação de SC serão empossados na próxima segunda

A cerimônia de posse dos professores nomeados na primeira chamada do maior concurso público da da Educação de Santa Catarina será na próxima segunda-feira, 3 de fevereiro, com a presença do governador Jorginho Mello. A solenidade ocorrerá no Centro Integrado de Cultura (CIC) a partir das 11h.

Foram mais de 75 mil inscritos no concurso para concorrer às vagas de professor e demais cargos. As provas foram realizadas em setembro de 2024.

