AO VIVO Moreirense x Braga assistir EM DIRETO Português 24/25, HOJE (03/02), escalações, palpites Primeira Liga

Moreirense x Braga: Prévia, Prognóstico e Prováveis Escalações

O Moreirense recebe o Braga neste sábado (3 de fevereiro de 2025), às 16h45 (horário de Brasília), no Parque Desportivo Comendador Joaquim de Almeida Freitas, pela 20ª rodada da Primeira Liga de Portugal. O duelo coloca frente a frente um Moreirense em busca de recuperação contra um Braga embalado por três vitórias consecutivas na liga.

Como chegam as equipes?

Moreirense

O Moreirense vive um momento de instabilidade na temporada. Após um início promissor, a equipe comandada por César Peixoto entrou em uma sequência negativa, acumulando seis partidas sem vencer na Primeira Liga. Na última rodada, foi derrotado por 1 a 0 pelo Arouca, aumentando sua pressão para se afastar da zona de rebaixamento.

Além da fase ruim, a equipe tem encontrado dificuldades ofensivas, não marcando gols em quatro dos últimos seis jogos na liga. Em casa, o desempenho também caiu, com três empates consecutivos. No entanto, o fator casa pode ser um diferencial, já que a equipe conquistou 16 dos seus 23 pontos jogando diante da sua torcida.

Últimos 5 jogos do Moreirense na Primeira Liga:

❌ Arouca 1×0 Moreirense

➖ Moreirense 1×1 Casa Pia

➖ Gil Vicente 0x0 Moreirense

❌ Sporting 3×0 Moreirense

➖ Moreirense 2×2 Estoril Praia

Braga

O Braga chega ao confronto em excelente fase na Primeira Liga, tendo vencido os últimos três jogos, incluindo uma vitória por 3 a 0 sobre o Boavista na rodada passada. Apesar da eliminação recente na Europa League, a equipe de Carlos Carvalhal está confiante e ocupa a 4ª posição no campeonato, com 37 pontos.

Além disso, o Braga é o segundo melhor visitante do torneio, somando sete vitórias fora de casa e sofrendo apenas uma derrota. Sua defesa também se destaca, sendo a menos vazada da competição como visitante, com apenas quatro gols sofridos.

Últimos 5 jogos do Braga na Primeira Liga:

✅ Braga 3×0 Boavista

✅ Estrela 0x2 Braga

✅ Benfica 1×2 Braga

➖ Braga 1×1 Porto

❌ Sporting 5×2 Braga

Retrospecto e Confrontos Diretos

O Braga leva ampla vantagem no histórico recente contra o Moreirense. A equipe venceu os últimos 10 confrontos diretos, sem dar chances para o adversário. O último encontro entre os dois terminou com vitória do Braga por 2 a 0.

Últimos confrontos:

✅ Braga 2×0 Moreirense (2024)

✅ Moreirense 1×3 Braga (2023)

✅ Braga 2×1 Moreirense (2023)

✅ Moreirense 0x2 Braga (2022)

Prováveis Escalações

Moreirense (4-3-3)

Goleiro: Kewin

Defensores: Dinis Pinto, Marcelo, Maracás, Godfried Frimpong

Meio-campistas: Ismael, Ofori, Alan

Atacantes: Madson, Schettine, Santos Asué

Técnico: César Peixoto

❌ Desfalques: Guilherme Liberato, Hernani (lesionados)

🔄 Novidades: Michel e Joel Jorquera (reforços recentes)

Braga (4-2-3-1)

Goleiro: Hornicek

Defensores: Gomez, Niakaté, Oliveira Bambu, Chissiumba

Meio-campistas: Gorby, Moutinho

Meias ofensivos: Bruma, Fernandes, Martinez

Atacante: Ricardo Horta

Técnico: Carlos Carvalhal

✔️ Time completo: O Braga não tem desfalques por lesão ou suspensão.

Palpite e Prognóstico

O Braga chega como amplo favorito para o confronto, tanto pelo momento na temporada quanto pelo histórico dominante contra o Moreirense. A equipe visitante possui uma defesa sólida e um ataque eficiente, além de se destacar jogando fora de casa.

Palpite: Moreirense 0x2 Braga

📌 Melhores apostas para o jogo:

Vitória do Braga ✅

✅ Mais de 1.5 gols no jogo ⚽⚽

⚽⚽ Ricardo Horta para marcar a qualquer momento 🎯

O jogo promete ser mais um desafio para o Moreirense, que precisa reencontrar seu melhor futebol para surpreender o Braga. Já os visitantes querem manter o embalo e se consolidar no G4 da Primeira Liga.