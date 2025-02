ASSISTIR AO VIVO Le Mans x Paris Saint-Germain na TV ou online COPA DA FRANÇA, HOJE (04/02), PALPITE E ESCALAÇÕES

Por MRNews



Campeonato francês ao vivo na TV:. o jogo entre o Le Mans x Paris Saint-Germain pela COPA DA FRANÇA, acontece HOJE (04/02) às 13h30 hs. O mandante desta partida será o Mans , que buscar os três pontos em seus domínios.

A partida DA COPA DA FRANÇA terá transmissão para o Brasil pelo grupo Disney, STAR Plus e ESPN BRASIL. Na FRança, pasmem, a NETFLIX é detentora dos direitos, mas apenas para o mercado local daquele país.

PSG. e Champions League.

FUTMAX, FUTEMAX, CANAISMAX

Prévia: Le Mans x Paris Saint-Germain – Previsão, notícias das equipes e escalações

A Copa da França chega à fase de oitavas de final, e nesta terça-feira, 6 de fevereiro de 2025, o modesto Le Mans enfrentará o poderoso Paris Saint-Germain no MMArena. A partida acontecerá às 17h30 (horário local) e 13h30 (horário de Brasília).

O Le Mans, equipe da quinta divisão francesa, conseguiu uma classificação heroica na fase anterior ao eliminar o Valenciennes nos pênaltis (4-3), após um empate em 1 a 1 no tempo normal. Já o PSG, atual campeão da competição, bateu o Espaly-Saint-Marcel por 4 a 2 e segue sua busca por mais um título.

Análise do confronto

Le Mans: Sonho e superação

O Le Mans chega para esta partida com um histórico impressionante na Copa da França, tendo eliminado adversários de divisões superiores. A equipe passou por Vannes (2-1), Marmande (7-0) e Saint-Colomban Locminé (4-0) antes de encontrar dificuldades contra o Valenciennes.

A última vez que o Le Mans alcançou as oitavas de final foi em 2008-09, quando acabou eliminado pelo Guingamp. Agora, a equipe tenta quebrar esse tabu e alcançar um feito inédito: avançar às quartas.

O técnico Patrick Videira conta com um elenco motivado e uma sequência invicta de nove jogos. Contudo, a diferença técnica entre os times torna essa missão quase impossível.

PSG: Favorito absoluto

O Paris Saint-Germain chega para este jogo embalado por uma grande vitória por 5 a 2 sobre o Brest na Ligue 1. Comandado por Luis Enrique, o PSG lidera o campeonato francês com folga e está invicto há 59 jogos em competições domésticas.

Mesmo que o treinador espanhol opte por um time misto, a superioridade do elenco parisiense é evidente. Jogadores como Gonçalo Ramos, Khvicha Kvaratskhelia e Désiré Doué devem ganhar minutos, enquanto estrelas como Kylian Mbappé e Ousmane Dembélé podem começar no banco.

Com sete títulos da Copa da França nos últimos 11 anos, o PSG tem ampla experiência neste tipo de confronto e não deve ter dificuldades para avançar.

Retrospecto e forma recente

Le Mans – Últimos jogos:

✅ Vitória sobre Saint-Colomban Locminé (4-0)

✅ Vitória sobre Marmande (7-0)

✅ Vitória sobre Vannes (2-1)

✅ Empate com Valenciennes (1-1, vitória nos pênaltis 4-3)

PSG – Últimos jogos:

✅ Vitória sobre Espaly-Saint-Marcel (4-2)

✅ Vitória sobre Brest (5-2)

✅ Vitória sobre Lens (2-0)

➖ Empate com Rennes (2-2)

Notícias das equipes

Le Mans: O time tem três desfalques confirmados: Edwin Quashie (tornozelo), Erwan Cola (costas) e Arnold Vula (coxa). O técnico deve manter a dupla de ataque formada por Antoine Rabillard e Dame Gueye.

PSG: Luis Enrique não poderá contar com Warren Zaïre-Emery e Ibrahim Mbaye, ambos com lesões no tornozelo. João Neves também segue fora. Ousmane Dembélé, que brilhou nos últimos jogos, pode começar no banco.

Prováveis escalações

🔴 Le Mans:

Hatfout; Burlet, Lamgahez, Yohou, Mouen, Ribelin; Bernardeau, Lauray, Rossignol; Rabillard, Gueye

🔵 PSG:

Safonov; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes; Vitinha, Ruiz, Mayulu; Doué, Ramos, Kvaratskhelia

Palpite: Le Mans 1-3 Paris Saint-Germain

O Le Mans pode dificultar o jogo nos primeiros minutos, mas a qualidade superior do PSG deve prevalecer. Mesmo poupando titulares, o time da capital tem elenco suficiente para garantir uma vitória tranquila e avançar às quartas de final.

📌 Onde assistir?

França: Canal+

Brasil: ESPN e Star+

⌛ Data e horário:

📆 Terça-feira, 6 de fevereiro de 2025

🕒 17h30 (horário local)

🕐 13h30 (horário de Brasília)

PSG segue como grande favorito na competição. Será que teremos uma zebra histórica?