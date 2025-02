Fim de recesso: projetos sociais da Prefeitura de Boa Vista retornam às atividades

Foto: Jonathas Oliveira/Semuc/PMBV



Depois do período de recesso, os projetos sociais da Prefeitura de Boa Vista, por meio da Secretaria Municipal de Gestão Social (SEMGES), retornam às suas atividades nesta segunda-feira, 3. Atualmente, há cerca de 3 mil integrantes dos programas ArtCanto, Cabelos de Prata, Crescer, Conviver, Dedo Verde e Rumo Certo.

Com os ânimos elevados, a expectativa deste ano é proporcionar ainda mais bem-estar e integração social entre os integrantes. Para Sheyla Santana, superintendente de Desenvolvimento Social da SEMGES, este é um momento de alegria e fortalecimento de laços.

“Essa acolhida é essencial para que todos se sintam motivados e integrados. A ideia é que este ano seja ainda melhor, um ano ainda mais produtivo, enriquecedor e próspero para todos os nossos participantes”, disse.

Expectativas para 2025

Nanda Vitória, de 17 anos, está há um ano integrando o projeto Dedo Verde e ama estar com os seus amigos, além de aprender sobre cultivo de plantas e estudar sobre o meio ambiente. Com o início das atividades de 2025, ela espera fazer muito mais.

“Gostei muito de aprender sobre plantas e suas utilidades, se são medicinais, por exemplo. Esse ano quero ver mais a natureza, algo que ensinam muito aqui. Mas gostaria de também aprofundar meus conhecimentos e fazer outras amizades”, completou a jovem.

Os mais velhos não ficam de fora! Dona Teresa Cristina, de 64 anos, sendo cinco no Cabelo de Prata, mal podia esperar pelas novas atividades e colocar a conversa em dia com as comadres e compadres do projeto social.

“O projeto aqui é alegria no meu corpo. As atividades são ótimas. Gosto de dançar com os meus colegas e o Cabelo de Prata me proporciona isso. Para 2025, espero novos momentos felizes e atividades ainda melhores”, disse Teresa.

Projetos sociais

Exceto as crianças do Conviver, os demais beneficiários recebem bolsas remuneradas e a oportunidade de aprimorarem seus conhecimentos, seja na área musical, ambiental, física, recreativas, culturais, educativas e mercado de trabalho.

