Prefeitura implanta modelo de Escola Municipal Ativa Integral em mais três unidades

A Secretaria de Educação e Cultura de João Pessoa (Sedec-JP), por meio da Diretoria de Ensino, Gestão e Escola de Formação (Degef), está implantando o modelo de Escola Municipal Ativa Integral (EMAI) em mais três unidades da Rede Municipal de Ensino. E, para isso, os gestores, professoras e especialistas estão passando por uma formação até a próxima sexta-feira (7), no auditório da Estação Cabo Branco.

As novas EMAIs são Rotary Francisco Edwar de Aguiar, Durmeval Trigueiro Mendes e Santos Dumont. Com isso, a Rede Municipal de Ensino passa a contar com 24 escolas Ativas Integrais.

“A cada ano estamos aumentando a quantidade de escolas EMAIs. Envolve toda uma questão de metodologia, de trabalho, que conduz o aluno a ser um protagonista e possa participar também de reuniões dando sua opinião do que a escola pode melhorar”, disse a secretária executiva da Educação, Luciana Dias, durante a abertura da formação.

Essa é a segunda formação que essas três unidades educacionais estão passando. No mês de janeiro participaram os diretores, coordenadores pedagógicos e coordenadores administrativos financeiros.

“Essas formações tem o objetivo de tratar, de abordar, de incorporar um modelo de educação integral que o Município tem adotado já com as escolas anteriormente constituídas. De certa forma, a gente continua com a Jornada de Formação de Educadores Municipais (Jofem) que aconteceu na semana passada. Estamos tratando desse modelo de EMAI, na sua miudeza, no cotidiano das escolas, como é que esse modelo se revela, como é que ele se faz concretamente”, explicou a diretora de Ensino, Gestão e Escola de Formação, professora doutora Clévia Suyene Cunha de Carvalho.

A Escola Municipal Durmeval Trigueiro tem cerca de 500 alunos matriculados no Ensino Fundamental I e II. A diretora, Alba Maria Pereira Rodrigues, falou da expectativa em se tornar uma escola Ativa Integral. “Eu estou muito otimista, porque eu acho que a educação sempre tem que ser renovada, sempre tem que ter uma praticidade. E eu estou vendo com bons olhos que a escola vai ficar no modelo EMAI, principalmente para o aluno. E essa mudança também irá ajudar as famílias, principal aquela mãe que necessita deixar os filhos de manhã para poder ir trabalhar. Elas vibraram, gostaram demais”, disse com alegria a diretora.

A intencionalidade do projeto educativo das EMAIs se volta para assegurar os conhecimentos científicos, tecnológicos e éticos, além de habilidades e competências requeridas pela sociedade do século XXI.

“O processo de implantação do programa dura três anos em cada unidade. No primeiro ano, a gente trabalha com a aprendizagem, onde a equipe escolar vai aprender as bases, o modelo pedagógico, o modelo de gestão e vivenciar. Eles vão aprender a fazer. No segundo ano, já tendo aprendido no primeiro ano, eles vão para o ano de crescimento. É um ano em que eles vão produzir mais conhecimento, vão avançar. Então, no terceiro ano, eles vão para o ano de sustentabilidade e após isso passam a ser capazes de impactar outras unidades que venham a ser implantadas”, explicou o gestor do programa das EMAIs da Secretaria de Educação, Clécio Albuquerque.