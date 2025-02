Vitória x Sousa, Assistir ao vivo Copa do Nordeste 2025, HOJE (04/02), PALPITES, ESCALAÇÕES

A Copa do Nordeste de 2025 já começou aqui no SITE. A partida de hoje Vitória x Sousa é válida pela COPA DO NORDESTE e acontece HOJE 21H30 hs, horário de Brasília. O Mandante da partida é o Vitória que busca o triunfo em seus domínios. A agenda com a transmissão completa e ficha da partida pode ser vista agora.

Vitória x Sousa: Onde assistir ao vivo pela Copa do Nordeste 2025

A Copa do Nordeste 2025 segue com grandes confrontos, e nesta terça-feira (04/02), Vitória e Sousa se enfrentam pela segunda rodada da competição. A bola rola às 21h30 (de Brasília) no Estádio Barradão, em Salvador (BA). A partida será transmitida ao vivo pelo SBT (TV aberta, transmissão regionalizada) e pelo Premiere (pay-per-view).

Onde assistir Vitória x Sousa ao vivo?

Os torcedores poderão acompanhar o duelo pelos seguintes canais:

📺 SBT – TV aberta, com transmissão regionalizada para alguns estados do Nordeste

💻 Premiere – Serviço de pay-per-view, disponível via assinatura

Situação das equipes na Copa do Nordeste 2025

Vitória: O time baiano estreou na competição com um empate em 2 a 2 contra o CRB e busca sua primeira vitória para se consolidar entre os primeiros colocados do Grupo A. Contando com o apoio da torcida no Barradão, o Rubro-Negro aposta na força como mandante para conquistar os três pontos.

Sousa: A equipe paraibana começou bem, vencendo o Altos-PI por 2 a 1 na estreia. Agora, fora de casa, o time tenta surpreender o Vitória e seguir pontuando na competição. Apesar de ser considerado azarão, o Sousa quer manter o bom momento e lutar por uma vaga na próxima fase.

Grupos da Copa do Nordeste 2025

🔹 Grupo A: Sport, Fortaleza, Vitória, CRB, Ferroviário-CE, Altos-PI, Sousa-PB e Moto Club-MA.

🔹 Grupo B: Ceará, Bahia, Sampaio Corrêa, CSA, Náutico, Confiança, Juazeirense e América-RN.

Regulamento: As equipes enfrentam adversários do grupo oposto, e os quatro melhores de cada chave avançam para as quartas de final.

Expectativas para o jogo

A partida promete ser equilibrada, com o Vitória buscando os três pontos diante de sua torcida, enquanto o Sousa tenta surpreender e se manter entre os primeiros colocados. Quem levará a melhor? Acompanhe ao vivo e fique por dentro dos melhores momentos!

Jogos da Copa do Nordeste – Terça-feira (04/02)

Sampaio Corrêa x América-RN

Data: Terça-feira (04/02)

Terça-feira (04/02) Horário: 19h (de Brasília)

19h (de Brasília) Onde assistir: Premiere (pay-per-view), com retransmissão pelo Globoplay

Sport x Fortaleza

Data: Terça-feira (04/02)

Terça-feira (04/02) Horário: 21h30 (de Brasília)

21h30 (de Brasília) Onde assistir: Premiere (pay-per-view), Globoplay e Jangadeiro (TV aberta no Ceará)

Vitória x Sousa

Data: Terça-feira (04/02)

Terça-feira (04/02) Horário: 21h30 (de Brasília)

21h30 (de Brasília) Onde assistir: Premiere (pay-per-view), Globoplay e transmissão em TV aberta pelo SBT Nordeste

Histórico da Copa do Nordeste

A competição é um dos torneios regionais mais prestigiados do país e conta com clubes tradicionais do futebol brasileiro. Confira a lista dos maiores campeões da Copa do Nordeste:

🏆 Bahia – 4 títulos (2001, 2002, 2017 e 2021)

🏆 Vitória – 4 títulos (1997, 1999, 2003 e 2010)

🏆 Ceará – 3 títulos (2015, 2020 e 2023)

🏆 Sport – 3 títulos (1994, 2000 e 2014)

🏆 Fortaleza – 3 títulos (2019, 2022 e 2024)

🏆 América-RN – 1 título (1998)

🏆 Campinense – 1 título (2013)

🏆 Santa Cruz – 1 título (2016)

🏆 Sampaio Corrêa – 1 título (2018)

A Copa do Nordeste promete ser emocionante nesta temporada, com clubes brigando pela taça e jogos transmitidos para todo o Brasil. Fique ligado e acompanhe as partidas ao vivo! 🎥⚽

ONDE ASSISTIR A COPA DO NORDESTE 2025?

A Copa do Nordeste 2025 terá ampla cobertura de transmissão para que os fãs acompanhem todos os confrontos. Os jogos serão exibidos na TV aberta pelo SBT, garantindo acesso gratuito aos torcedores. Na TV fechada, a ESPN será responsável pela exibição das partidas, enquanto o canal por assinatura Premiere também transmitirá os jogos da competição por pay-per-view. Além disso, a Copa do Nordeste contará com transmissões ao vivo em plataformas digitais, como o Premiere Play, permitindo que os torcedores assistam aos jogos diretamente de seus dispositivos móveis e computadores. Com essas opções, os fãs têm diversas maneiras de se conectar com o torneio e acompanhar a disputa pelo título regional.