Com reajuste concedido pelo Governo do Estado, salário inicial da Polícia Militar passará a R$ 7.290 por mês

A PM de Santa Catarina terá uma das maiores remunerações entre as polícias do Brasil

Com o reajuste concedido pelo governador Jorginho Mello na última segunda-feira, 3, o salário inicial de Soldado da Polícia Militar de Santa Catarina passará de R$ 6 mil para R$ 7.290,00 por mês. Essa será uma das maiores remunerações entre polícias do Brasil. O investimento, de acordo com o governador, caminha em conjunto com os resultados apresentados.

“Nossas forças de segurança conseguiram baixar ainda mais os índices de violência em Santa Catarina. Somos o Estado mais seguro do Brasil. Sendo assim, a valorização do policial tem que caminhar junto. Pra ele trabalhar tranquilo com o seu sustento e proteger as famílias lá na ponta da melhor forma possível”, disse o governador Jorginho Mello.

Os policias militares representam 85% de todos os servidores das Forças de Segurança do Estado.

Aumento, reforço de efetivos e investimentos milionários em equipamentos

Nos dois primeiros anos de gestão, o governador Jorginho Mello autorizou a chamada de 1.641 novos servidores para a Segurança Pública. Foram 55 profissionais para a Polícia Civil – 40 delegados e 15 psicólogos policiais –, 162 contratações para a Polícia Científica, 273 para o Corpo de Bombeiros Militar, 508 policiais penais e servidores técnicos para a Secretaria de Estado de Justiça e Reintegração Social (SEJURI) e 643 novos policiais militares.

Somados os anos de 2023 e 2024, todas as Forças de Segurança receberam investimentos que chegam a R$ 360 milhões. Foram novas viaturas, entre elas veículos blindados, armas de alto calibre, coletes balísticos e equipamentos de alta tecnologia. Um exemplo são os 145 fuzis israelenses Arad/IWI 5,56 X 45mm adquiridos para equipar a Polícia Civil.