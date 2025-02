Portuguesa-RJ x Flamengo ASSISTIR AO VIVO GRÁTIS, ESCALAÇÕES, PALPITES CARIOCA 2025 HOJE 05/02

Portuguesa-RJ x Flamengo: Onde Assistir, Horário e Prováveis Escalações do Confronto do Carioca 2025

Nesta quarta-feira, 5 de fevereiro de 2025, o Parque do Sabiá, em Campinas, será palco de um importante duelo do Campeonato Carioca. O Flamengo, atual campeão da Supercopa do Brasil e comandado pelo técnico Filipe Luís, enfrenta a Portuguesa-RJ, que luta para se afastar da zona de rebaixamento. A partida tem início marcado para as 19h (horário de Brasília).

Contexto do Confronto

O Flamengo chega ao jogo em busca de continuidade na boa fase. Após conquistar vitórias importantes, inclusive diante do Botafogo no último jogo, o Rubro-Negro ocupa atualmente a 5ª colocação do campeonato, com 10 pontos, com três vitórias, um empate e duas derrotas. Por outro lado, a Portuguesa-RJ vem de resultados insatisfatórios e se encontra na penúltima posição, com apenas seis pontos. O confronto em casa é uma oportunidade crucial para a Portuguesa tentar sair da parte baixa da tabela e buscar uma reação diante de uma equipe que possui um elenco de maior poderio técnico.

Transmissão

Para os torcedores que desejam acompanhar cada lance do clássico, a partida será transmitida ao vivo pelo SporTV (TV fechada) e pelo Premiere (pay-per-view). Essas plataformas garantem uma cobertura completa, com comentários e análises que prometem enriquecer ainda mais a experiência dos fãs.

Prováveis Escalações

Portuguesa-RJ – Técnico: Evaristo Piza

O técnico do Portuguesa enfrenta desafios para escalar seu time, especialmente com a baixa de Ian Carlo, que foi expulso no último jogo e não estará disponível. No entanto, João Paulo retorna ao time, dando mais estabilidade à equipe. A provável escalação do Portuguesa para este confronto é:

Goleiro: Vinicius Machado

Vinicius Machado Defesa: Lucas Mota, Kayck, Victor Pereira, Iran e Marcus Vinícius

Lucas Mota, Kayck, Victor Pereira, Iran e Marcus Vinícius Meio-campo: Wellington Cézar, João Paulo e Anderson Rosa

Wellington Cézar, João Paulo e Anderson Rosa Ataque: Joãozinho (Romarinho) e Hélio Paraíba (Lohan)

Flamengo – Técnico: Filipe Luís

Do lado do Flamengo, o treinador optou por poupar alguns titulares que atuaram no último jogo contra o Botafogo, priorizando a gestão do desgaste físico da equipe. Viña e Pedro permanecem no departamento médico, e o jovem Cebolinha, recuperado de lesão, pode receber uma oportunidade para mostrar seu potencial. Além disso, Varela, que recentemente enfrentou momentos pessoais difíceis, foi liberado para a partida, e Daniel Sales, o garoto promissor, deve ganhar espaço. A provável escalação do Flamengo é a seguinte:

Goleiro: Matheus Cunha

Matheus Cunha Defesa: Daniel Sales, Danilo, Cleiton e Ayrton Lucas

Daniel Sales, Danilo, Cleiton e Ayrton Lucas Meio-campo: Evertton Araújo, Allan e Arrascaeta

Evertton Araújo, Allan e Arrascaeta Ataque: Matheus Gonçalves (conhecido como Cebolinha), Luiz Araújo e Juninho

Palpites e Prognóstico

Os especialistas apostam em um resultado expressivo a favor do Flamengo, considerando o histórico recente e a qualidade técnica do elenco rubro-negro. Palpites variam de uma vitória por 3 a 0 a 3 a 1 para o Flamengo, que deverá aproveitar a vantagem do fator casa e a reestreia de jogadores jovens como Daniel Sales. A Portuguesa, por sua vez, precisará organizar bem sua defesa e buscar contra-ataques eficientes para surpreender, mas a disparidade de desempenho nas últimas rodadas indica que o Rubro-Negro é o favorito para conquistar os três pontos.

Conclusão

O clássico entre Portuguesa-RJ e Flamengo é um dos destaques da oitava rodada do Campeonato Carioca 2025. Com transmissão ao vivo pelo SporTV e Premiere, os torcedores terão acesso a uma cobertura completa do jogo. Enquanto o Flamengo tenta manter sua boa fase e ampliar a diferença na tabela, a Portuguesa busca uma reação que possa tirar o time da zona de rebaixamento. Não deixe de acompanhar este emocionante confronto que promete muitas emoções e reviravoltas em campo.