Prefeitura e OESG realizaram festa da Rainha e da Mini Rainha do Carnaval 2025 de Guaratinguetá – Prefeitura Estância Turística Guaratinguetá

Neste final de semana, foram promovidos dois grandes eventos para o Carnaval de Guaratinguetá. A Prefeitura e a Organização das Escolas de Samba de Guaratinguetá (OESG), realizaram as escolhas para a Côrte Momesca 2025, no Recinto de Exposições.

No sábado (01), o evento contou com shows do Circuito do Samba, do intérprete Emerson Dias e Bateria-Show da OESG, além da atração mais esperada da noite, a Eleição da Rainha e Princesas.

Os vencedores foram:

Rainha: Carine Mendes – Acadêmicos do Campo do Galvão

1ª Princesa: Maria Fernanda – Mocidade Alegre do Pedregulho

2ª Princesa: Leticia Baptista – Blocos de Embalo

Já no domingo (02), prestigiamos a Escolha da Mini-Rainha e Mini-Princesas para completarem a Côrte Momesca 2025. A abertura contou com show do grupo “Feitiço da Lapa”, além do show do intérprete oficial da Escola de Samba Paraíso do Tuiuti do Rio de Janeiro, Pixulé, e da Bateria da OESG.

As vencedoras foram:

Mini-Rainha: Lavínia Barbosa – Unidos da Tamandaré

1ª Mini-Princesa: Yasmin Monteiro – Mocidade Alegre do Pedregulho

2ª Mini-Princesa: Nicole Maia – Blocos de Embalo

A Côrte também é integrada pela Rainha LGBTQIA+, Raiane Prioli – Beira Rio e pelo Rei Momo, Felipe Freitas.

Parabéns a todos participantes!