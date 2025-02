Saae/Sorocaba realiza manutenção preventiva em Centro de Distribuição na Zona Norte nesta quinta-feira (6) – Agência de Notícias

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae) de Sorocaba, em continuidade ao seu programa de manutenções preventivas, realiza, nesta quinta-feira (6), intervenções no Centro de Distribuição (CD) Horto Florestal, na Zona Norte da cidade.

Os serviços serão executados nas cabines de entrada de energia da unidade e incluem testes e revisão completa, além da substituição de componentes.

Para executar os trabalhos será necessária a interrupção momentânea das operações do CD Horto Florestal, das 8h às 11h, que atende os bairros: Horto Florestal, Recreio dos Sorocabanos, Ipanema Ville, Jardim Botucatu, Caguassu, Jardim Nova Ipanema e Jardim Cruz de Ferro.

Contudo, o Saae/Sorocaba orienta os moradores dessas regiões a manterem, por precaução, na quarta-feira (5), véspera da intervenção programada, também os reservatórios das caixas d’água de suas residências na capacidade máxima.

O diretor-geral do Saae/Sorocaba, Glauco Fogaça, explica que esse trabalho de manutenção preventiva é desenvolvido em todas as unidades da autarquia que possuem cabines de entrada de energia, para o acionamento de bombas, responsáveis pela pressurização da água para as regiões mais altas de cada Centro de Distribuição. “O objetivo é assegurar o pleno funcionamento de todo o sistema”, complementa.

Para mais informações, a autarquia disponibiliza os telefones: 0800 770 1195 (ligação gratuita) e 3224-5800.