Atividades da Maratona Artística Infantojuvenil do Mesc Udesc seguem até 14 de fevereiro

A Maratona Artística Infantojuvenil do Museu da Escola Catarinense da Udesc segue com atividades até 14 de fevereiro.

Atrações que ensinam sobre Artes Cênicas, Arte Circense, Artes Visuais, Cultura Popular e Música estão no cronograma do evento, realizado na sede do museu, na rua Saldanha Marinho, em Florianópolis.

A maratona oferece atividades educativas, lúdicas e criativas voltadas a crianças de três a 12 anos, além de espetáculos para toda a família.

As vagas das oficinas são limitadas e as inscrições devem ser realizadas por meio de formulário online no site udesc.br.

Mais informações podem ser obtidas no Instagram do Mesc (@museudaescola).

Repórter: Marcos Lampert