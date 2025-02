Comlurb inicia poda preventiva de árvores no roteiro dos carros alegóricos até o Sambódromo – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

O serviço está sendo realizado durante a madrugada para não causar nenhum transtorno no trânsito – Divulgação

A Comlurb iniciou, na segunda-feira (3/2), podas preventivas no trajeto dos carros alegóricos, da Cidade do Samba, na Gamboa, até o Sambódromo. O objetivo é proteger as árvores e os carros alegóricos das escolas de samba de eventuais acidentes, devido às manobras com veículos de grandes dimensões, comuns nesta época do ano.

O serviço segue até uma semana antes do desfile na Passarela do Samba e está sendo realizado durante a madrugada para não causar nenhum transtorno no trânsito ou atrapalhar a dinâmica da cidade. No roteiro estão a Avenida Venezuela, a Rua Sacadura Cabral, a Avenida Rio Branco e a Presidente Vargas. A poda será feita também nas árvores na área interna da Passarela do Samba.