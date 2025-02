A partida válida pelo Campeonato Inglês de futebol – Segunda Divisão, a EFL Championship edição 2024/2025, entre Newcastle United x Arsenal acontece hoje, HOJE (05) às 17 hs , horário oficial de Brasília. O mando de campo desta partida pertence ao South ue tentará a vitória em seu território.

EFL Cup

Newcastle United está prestes a enfrentar o Arsenal na segunda partida da semifinal da EFL Cup, que ocorrerá nesta quarta-feira, 5 de fevereiro de 2025, às 17h (horário de Brasília), no St. James’ Park. uma vantagem de 2 a 0 conquistada no primeiro jogo, os Magpies estão a um passo de encerrar um jejum de 70 anos sem títulos importantes.

álise Pré-Jogo*

Após a sequência recorde de nove vitórias consecutivas em todas as competições, o Newcastle sofreu duas derrotas nas últimas três partidas da Premier League, incluindo uma derrota em casa por 2 a 1 para o Fulham no último fim de semana. O téc Eddie Howe reconheceu que a equipe não esteve em seu melhor desempenho nessa partida.

Por ou do, o Arsenal vem de uma sequência positiva, com cinco vitórias e um empate nos últimos seis jogos em todas as competições, incluindo uma vitória expressiva por 5 a 1 sobre o Manchester City. O técnico l Arteta enfatizou a importância de manter o foco, apesar da vitória significativa sobre o City.

Retrospece Expectativas

O Newcastle nãoence um grande título desde a FA Cup de 1955 e está determinado a quebrar esse longo jejum. A equipe venceursenal por 2 a 0 no primeiro jogo da semifinal, com gols de Alexander Isak e Anthony Gordon. No entanto, o Ars tem um histórico de reviravoltas e buscará uma vitória convincente para avançar à final.

Notícias das Equs

O Newcastle continua s Harvey Barnes (lesão muscular) e Jamaal Lascelles (lesão no ligamento cruzado anterior). Callum Wilson tem chande retornar após mais de oito semanas afastado devido a uma lesão no tendão. O goleiro Nick Pope, recado de uma lesão no joelho, pode retornar ao time titular.

O Arsenal está sem Gabriees (lesão no ligamento cruzado anterior), Bukayo Saka (lesão no tendão) e Takehiro Tomiyasu (lesão no joelho). Ben White está próximo de retr de uma lesão no joelho, mas é incerto se estará disponível para esta partida.

Prováveis Escalações

Newtle United (4-3-3): Pope; Livramento, Botman, Schar, Hall; Tonali, Guimarães, Joelinton; Murphy, Isak, Gordon.

Arsenal (4-3-3): Raya; Timber, Saliba, Gabriel, Lewis-Skelly; Odegaard, Partey, Rice; Martinelli, Havertz, Trossard.

Prognóstico

Embora o Newcastle tenha a vantageno placar agregado, o Arsenal está em boa forma e determinado a reverter a desvantagem. Espera-se um jogo equilibrado, comrsenal possivelmente vencendo por 2 a 1, mas o Newcastle avançando para a final com um placar agregado de 3 a 2.

Este confronto promete ser emociona,om ambas as equipes buscando uma vaga na final da EFL Cup e a chance de conquistar um título importante nesta temporada.

Onde assistir?

Quem detém os direitos de transmissão da EFL é a ESPN, e o grupo Disney.

Onde assistir: ESPN, ESPN+