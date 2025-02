ONDE ASSISTIR Leganés x Real Madrid AO VIVO pela Copa do Rei HOJE (05/02), PALPITES, ESCALAÇÕES

Por MRNews



A partida pela Copa do Rei entre Leganés x Real Madrid acontece HOJE (04/02) às 17 hs, e as equipes jogam para avançar de fase. A partida será uma das grandes atrações desta rodada da Copa do Rei. Esta é uma competição que lembra, um pouco a Copa do Brasil. O resumo das regras da competição pode ser vista ao final deste artigo. LEGANES É O MANDANTE DA PARTIDA.

Neste domingo, 5 de fevereiro de 2025, às 20h00 (horário do Reino Unido) – o que corresponde às 17h00 no horário de Brasília – o Leganés enfrentará o Real Madrid na segunda partida das quartas de final da Copa del Rey. O confronto, válido por uma vaga na final do torneio, será disputado no Estádio Municipal de Butarque, em Madrid, e promete ser decisivo para as ambições dos visitantes de Carlo Ancelotti, que buscam encerrar um jejum de 70 anos sem grandes títulos.

Contexto do Confronto

Após um início de campanha na Copa del Rey com uma vitória expressiva por 5 a 0 sobre o Deportivo Minera e uma reação surpreendente em um confronto extra no jogo contra o Celta Vigo – onde os merengues reverteram uma desvantagem de dois gols para vencer por 5 a 2 no tempo extra –, o Real Madrid entra no jogo com a clara missão de não permitir que a vantagem do primeiro turno se perca. O placar agregado é um fator crucial, e o time madrileno já demonstrou sua capacidade ofensiva em partidas anteriores, com destaques para gols tardios e reviravoltas impressionantes.

Por sua vez, o Leganés, que lutou para se manter competitivo após eliminar adversários de divisões inferiores e mesmo após conquistar vitórias importantes em jogos decisivos, tenta reverter sua recente sequência negativa. Nas últimas partidas, o clube sofreu derrotas que o deixaram na parte baixa da tabela da competição, mas possui um histórico direto favorável contra os gigantes, tendo vencido o Real Madrid em confrontos anteriores, inclusive no primeiro turno desta temporada, com uma vitória por 3 a 0 em um jogo realizado na Ciudad Universitaria.

Análise das Equipes e Prováveis Escalações

Real Madrid:

O técnico Carlo Ancelotti deverá alinhar um time reforçado, mas enfrenta o desafio de desfalques importantes. Dani Carvajal e Eder Militao permanecem ausentes, e Eduardo Camavinga é dúvida devido a uma lesão muscular que o afastou das últimas partidas. Entre as mudanças, Ancelotti pode contar com a volta de Antonio Rudiger, embora este tenha sofrido uma lesão no tendão que pode limitar sua participação. O Real Madrid aposta em jogadores como Brahim Díaz, Jude Bellingham e Vinicius Jr. para compor o ataque e ampliar a vantagem.

Possível escalação:

Lunin; Vazquez, Tchouameni, Asencio, Mendy; Valverde, Modric; Brahim, Bellingham, Vinicius; Mbappe.

Leganés:

Por sua vez, o Leganés entrará em campo com um time determinado a surpreender. Apesar das dificuldades recentes na liga, os “pepineros” vêm de um desempenho consistente na Copa del Rey, onde conseguiram vencer jogos mesmo diante de adversários mais tradicionais. O treinador do Leganés opta por uma postura defensiva sólida, mas com a intenção de explorar contra-ataques rápidos.

Possível escalação:

Soriano; Altimira, Rosier, González, Nastasic; Cruz, Raba, Neyou, Tapia; Rodríguez, De La Fuente.

Prognóstico

A expectativa é que o Real Madrid, mesmo diante de um Leganés que tenta segurar o jogo e explorar contra-ataques, utilize sua superioridade técnica e ofensiva para buscar a vitória. O fato de ter vencido o primeiro encontro com uma vantagem significativa e o histórico recente favorável em partidas contra o Leganés aponta para uma vitória dos merengues. Nossa previsão é de que o Real Madrid vença por 3 a 1 na partida, garantindo a vaga na final da Copa del Rey com um placar agregado favorável (possivelmente 3-2).

Fique atento aos detalhes da transmissão e acompanhe todos os lances desta importante disputa, que promete muitas emoções na busca pelo título mais cobiçado do futebol espanhol.