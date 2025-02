Aos novos magistrados, governador mostra cenário de crescimento econômico com inclusão em MS

O governador Eduardo Riedel participou, nesta quinta-feira (6), de um diálogo com novos magistrados do TJMS (Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul), que realizam curso de formação na EJUD-MS (Escola Judicial de MS). No encontro fez um breve histórico da situação econômica e social do Estado, citando os investimentos e novas oportunidades à população.

Ele citou que Mato Grosso do Sul tem crescimento superior à média nacional, sendo o primeiro (estado) em investimento per capita do país, além de dispor da terceira menor taxa de pobreza do Brasil e quarta menor em desocupação (desemprego). Também é o sexto melhor estado em qualidade de vida.

“Estes bons números refletem o momento atual. O Estado nos últimos seis anos tem uma taxa de crescimento acima da média brasileira. Ele é fruto de um ambiente de negócios positivos, com desburocratização, investimentos em infraestrutura, segurança jurídica e agilidade”, afirmou o governador.

Riedel destacou que este cenário positivo também é fruto da boa relação do Estado com os demais poderes e sociedade civil. “Construímos uma capacidade de diálogo com os poderes, que mantém a independência e autonomia das instituições, mas com uma convergência de propósito em favor dos interesses do Estado. Ajuda demais a criar este ambiente positivo e levar segurança ao investidor”.

Ele contou aos novos magistrados que os indicadores positivos são fruto do equilíbrio fiscal, que permite ao Estado ter capacidade de investimento, para gerar crescimento, com inclusão. “Nós buscamos de forma assertiva acabar com a pobreza extrema, para depois darmos a elas oportunidades de entrar no mercado de trabalho, com educação e qualificação, não tem outro caminho”.

Já pensando no futuro e neste crescimento do Estado, o governador lembrou que muitas cidades estão recebendo grandes investimentos privados, com aumento da população. Esta mudança social e econômica vai gerar mais demandas ao Judiciário. Assim como outros grandes projetos em andamento, como a rota da celulose (concessão de rodovias) e a rota bioceânica, que vai encurtar o caminho do Estado ao Oceano Pacífico, rumo ao mercado asiático.

“Tem cidades que tinham 9 mil pessoas e vai dobrar a população devido os grandes investimentos privados que estão chegando, como em Inocência. Esta dor do crescimento vai chegar nas mãos dos senhores e senhoras. As grandes oportunidades da rota bioceânica também vai trazer novas demandas ao Judiciário”.

Curso de formação

O encontro com o governador faz parte do curso de formação promovido pela Escola Judicial de MS (Ejud-MS), que tem o objetivo de preparar os novos juízes para os desafios da magistratura, explorando aspectos técnicos, éticos e práticos da atividade judicial.

Com carga horária total de 552 horas, o curso será dividido em quatro módulos, a serem realizados ao longo de quatro meses. “É uma oportunidade de se aperfeiçoarem dia a dia em temas que são relevantes, que vão fazer parte da função judicial. Estes diálogos com outros setores contribuem muito para o magistrado no seu dia a dia. O governador é um homem que conhece nosso Estado na palma da mão, tem todos os dados e números na cabeça, por isso tem muito a acrescentar”, afirmou o presidente TJMS, Dorival Renato Pavan.

O diretor-geral da EJUD-MS, Marco André Nogueira Hanson, citou os benefícios desta capacitação aos novos magistrados. “Eles estão iniciando esta trajetória que começa e termina aqui na escola. Nunca paramos de estudar e nos aperfeiçoar. Espero que tenham um curso brilhante e sejam juízes que tenham amor ao trabalho, com responsabilidade e principalmente comprometimento com a jurisdição. E isto que a sociedade espera”.

Leonardo Rocha, Comunicação do Governo de MS

Fotos: Álvaro Rezende