Por MRNews



O Campeonato francês ao vivo na TV:. o jogo entre o PSG x Monaco pelo Campeonato Francês, acontece HOJE (07/02) às 17h05 HS. O mandante desta partida será o Psg , que buscar os três pontos em seus domínios.

Paris Saint-Germain PSG x Monaco se enfrentarão pela 21ª rodada da Ligue 1 nesta sexta-feira, 7 de fevereiro de 2025, às 17h05 no horário de Brasília, no Parc des Princes.

Análise Pré-Jogo

O PSG lidera conforlmente a Ligue 1, acumulando 50 pontos em 20 jogos, com uma vantagem de 10 pontos sobre o segundo colocado, o Olympique de Marseille. A equipe de Luis Enrique permanece invicta na competição nacional nesta temporada, destacando-se pelo desempenho ofenovassalador, com destaque para Ousmane Dembélé, que marcou 14 gols nos últimos oito jogos, incluindo dois hat-tricks consecutivos.

O Monaco, atualmente na terc posição com 37 pontos, enfrenta desafios significativos, especialmente em partidastra os cinco primeiros colocados da liga. A equipe de Adi Hütter conquistou apenas um ponto nesses confrontos nesta porada. Além disso, o desempenho fora deasa tem sido preocupante, com quatro jogos consecutivos sem vitória como visitante.

Retrospecto e Contos Recentes

Historicamente, o Monaco tem sido um adversário formidável para o PSG, com 48 vitórias em 113 confrontos. No entanto, nos últimos encontros, o PSG tem levado a melhor,cendo os dois jogos mais recentes: um pela liga pouco antes do Natal e outro na Trophée des Champions no início do ano. No Parc des Princes, o PSG tem sido dominante, marcando 2ols nas últimas nove partid contra o Monaco e sofrendo apenas duas derrotas desde a aquisição do clube pelos qatari.

Notícias das Equipes

O PSG enfrenta algumas preocups com lesões, especialmente no meio-campo, com dúvidas sobre a disponibilidade de João Neves e Warren Zaire-r Recentemente, o clube permitiu as saídas por empréstimo de Marco Asensio, Milan Skriniar e Randal Kolo Muani.

Pelo lado do Monaco, o atacante Mika Bih destacou-se ao marcar um hat-trick na vitória por 4-2 sobre o Auxerre na última rodada, e deve ser titular. No entanto, a equipe tem uma lista considerl de desfalques devido a lesões, incluindoolarin Balogun, George Ilenikhena, Jordan Teze e Wilfried Singo.

Escalações Prováveis

PSG (4-3-3): Donumma; Hakimi, Marquins, Pacho, Nuno Mendes; Fabián Ruiz, Lee, Vitinha; Barcola, Dembélé, Kvaratskhelia.

*Monaco (4-2-3-1):ajecki; Vanderson,ehrer, Salisu, Mawissa; Camara, Zakaria; Akliouche, Minamino, Ben Seghir; Biereth.

Prognóstico

Considerando o excelente momento do PSseu histórico recente contra o Monaco, é provável que a equipe da casa conquiste mais umitória. No eanto, o Monacomapacidade para oferecer resistência e pode complicar a partida.

Palpite: PSG 3-2 Monaco.

Este confronto promete emocionante, com duas das principais equipes francesas buscando impor sestilo de jogo. Os torcedores podem esperar uma partida de alto nível no Parc des Princes.

Para mais informações sobre o confronto, visite Giro Sertão e confira as análises mais recentes. E para atualizações sobre esportes e previsões, veja ABCd Maior. Quer palpites certeiros? Não deixe de visitar Palpite.net.

Classificação do Campeonato Francês Onde assistir O Campeonato Francês ao vivo, grátis e online Enfim, os fãs do FUTEBOL EUROPEU E DO PSG, e dos demais times do Campeonato Francês no Brasil, já podem acompanhar o campeonato no Brasil.

TAGS: FUTMAX, FUTEMAX, CANAISMAX