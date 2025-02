ASSISTIR AO VIVO Chile x Panamá Amistoso Internacional, HOJE (08/02), Seleções, PALPITES, NOTÍCIAS

Por MRNews



As equipes européias estão se preparando para mais uma sequência DE COMPETIÇÕES INTERNACIONAIS. Assim, a partida entre Chile x Panamá Amistosos que acontece HOJE (08) às 20h30 hs, é um aperitivo para o que vem por aí nesses próximos dias, que são chamados de DATA FIFA. Portanto, confira os detalhes de transmissão e da partida amistosa.

Confira

Chile x Panamá: Previsão, Equipes e Onde Assistir à Friendly 2025

Na próxima sexta-feira, 8 de fevereiro de 2025, às 20h30 (horário de Brasília), Chile e Panamá se enfrentarão no Estádio Nacional Julio Martínez Pradános, em Nunoa, em um amistoso que marca o reencontro entre as duas seleções depois de mais de oito anos. O jogo é uma oportunidade para a equipe chilena, conhecida como La Roja, demonstrar resiliência após um início conturbado nas eliminatórias para a Copa do Mundo, enquanto Panamá, os Canaleros, buscam aproveitar o embalo de seus últimos jogos para se aproximar das vagas para a próxima edição da CONCACAF Nations League.

Contexto e Importância do Confronto

Chile encerrou 2024 com uma vitória expressiva por 4 a 2 sobre a Venezuela nas eliminatórias para a Copa do Mundo, mas a campanha teve altos e baixos que deixaram a equipe em uma situação delicada, atualmente ocupando a nona posição no grupo, oito pontos atrás de uma vaga automática. O técnico Ricardo Gareca, à frente da seleção chilena desde janeiro de 2024, vem enfrentando dificuldades para encontrar a regularidade necessária, tendo conquistado apenas três vitórias desde sua chegada. Já Panamá começou o ano com um revés, após sofrer uma derrota por 2 a 1 em um amistoso não oficial contra o Universitario. Apesar disso, os Canaleros conquistaram seus dois últimos jogos nas eliminatórias, vencendo seus confrontos na segunda fase por uma margem combinada de 5 a 1, o que os coloca em uma disputa acirrada pelo topo do grupo.

Análise das Equipes e Formato da Partida

Historicamente, Chile nunca perdeu para Panamá em seus quatro últimos encontros, inclusive vencendo a última partida realizada na Copa América de 2016 por 4 a 2. Entretanto, o cenário atual exige cautela: enquanto La Roja tenta superar uma sequência de resultados decepcionantes no início do ciclo de qualificação, Panamá aposta na experiência de jogadores que vêm ganhando ritmo, ainda que a equipe enfrente desafios de consistência, tendo vencido apenas um dos últimos cinco jogos em todas as competições.

Possíveis Escalações

Para Chile, espera-se uma formação que combine experiência e jovens talentos. Uma escalação provável é:

Chile: Cortés; Isla, Vegas, Wiemberg e Hormazabal; Pizarro e Aranguiz; Canales, Vidal, Cepeda; Pino.

A ausência de Maximiliano Gutierrez, afastado por lesão, abriu espaço para os recém-convocados Cristian Cuevas e Álvaro Madrid, que devem trazer mais dinamismo ao meio-campo.

Já Panamá, que convocou vários jogadores inexperientes — inclusive dois atletas do New York Red Bulls II, Rafael Mosquera e Aimar Modelo — deverá apostar em uma formação mais sólida e defensiva para conter a superioridade chilena. A escalação provável é:

Panamá: Roberts; Perdomo, Brown, O. Davis e Modelo; E. Carrasquilla, Murillo e Yanis; Gudino, Waterman e Mosquera.

O treinador de Panamá também espera que os jovens possam ganhar experiência valiosa sem expor os jogadores mais experientes a grandes riscos físicos antes dos próximos compromissos internacionais.

Previsão e Expectativas

Diante do histórico favorável e da confiança que La Roja vem buscando restabelecer, a previsão é de que Chile saia vencedor desta partida. A expectativa é de um placar de 2 a 0 a favor dos chilenos, consolidando uma vitória importante para a equipe e injetando ânimo no grupo de qualificação. Por outro lado, Panamá, que tenta se preparar para os desafios da Nations League, deverá buscar se manter competitivo, mas provavelmente encontrará dificuldades para superar a superioridade técnica e tática de Chile neste amistoso.

A partida será transmitida ao vivo pelas plataformas oficiais, garantindo aos torcedores o acesso ao duelo por streaming e canais de TV parceiros. Fique atento para mais atualizações e análises enquanto ambos os times se preparam para este confronto decisivo, que pode influenciar significativamente as expectativas para o próximo ciclo de eliminatórias e competições regionais.

Onde Assistir

O jogo será transmitido ao vivo por canais esportivos e serviços de streaming. Verifique a programação local para mais detalhes.

Acompanhe e torça pela sua equipe favorita neste confronto emocionante!