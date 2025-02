Jorginho Mello lança Pronampe BRDE 2025 durante posse da nova presidente da Ajorpeme

Foto: Eduardo Valente / GOVSC

O governador de Santa Catarina, Jorginho Mello, lançou oficialmente nesta quinta-feira, 6, a edição 2025 do Programa Nacional de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Pronampe), em evento realizado na sede da Associação de Joinville e Região da Pequena e Micro Empresa (Ajorpeme), com a presença também da vice-governadora Marilisa Boehm. O lançamento ocorreu durante a solenidade de posse da nova presidente da entidade, Carolina Loth Kratzer, e que reuniu cerca de 700 convidados, entre empresários e autoridades locais e nacionais.

O Pronampe BRDE 2025 chega para oferecer crédito subsidiado a micro, pequenas e médias empresas catarinenses, com condições diferenciadas de financiamento. Entre os benefícios estão seis meses de carência, amortização em 24 meses e juros parcialmente subsidiados pelo Governo do Estado, resultando em uma taxa final equivalente à Selic.

Durante o evento, o governador destacou a importância do programa para a economia catarinense. “O Pronampe 2025 é uma oportunidade para fortalecer ainda mais os pequenos negócios, garantindo acesso ao crédito com condições justas. Santa Catarina cresce junto com os seus empreendedores”, afirmou.

Com mais de R$ 500 milhões disponíveis, o programa é resultado de uma parceria entre o Governo do Estado, a SCPar, a SICOS e o BRDE. Os recursos vêm de captação no mercado por meio de títulos, instituições financeiras parceiras e recursos próprios do BRDE. Em breve, o banco lançará uma Plataforma de Crédito Simplificado para facilitar ainda mais o acesso das empresas aos recursos.

Foto: Eduardo Valente / GOVSC

Serão beneficiárias as empresas localizadas em Santa Catarina que atendam a pelo menos um dos seguintes requisitos:

aderência aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS): PRONAMPE BRDE SUSTENTÁVEL com valor máximo de financiamento de R$ 200 mil;

participação em programas de exportação ou internacionalização nos últimos 36 meses: PRONAMPE BRDE EXPORTAÇÃO com teto de R$ 1milhão;

inovações comprovadas, registro de patentes ou participação em projetos de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D): PRONAMPE BRDE INOVA com financiamento de até R$ 500 mil.

Posse Ajorpeme

Carolina Loth Kratzer assumiu a presidência da Ajorpeme, tornando-se a 40ª presidente da entidade. Com uma trajetória consolidada na área financeira, Carolina é Bacharel em Ciências Contábeis, pós-graduada em Direito Processual e Trabalhista, Auditoria, Controladoria e Compliance. Ela começou sua relação com a Ajorpeme em 2017, como integrante do Núcleo Empreendedor, e traz uma gestão focada no fortalecimento dos pequenos negócios.

A Ajorpeme, maior associação de micro e pequenas empresas da América Latina, é reconhecida por seu papel estratégico no fortalecimento do empreendedorismo em Santa Catarina. “Carolina Kratzer assume a presidência da Ajorpeme em um momento especial, com a missão de continuar apoiando os pequenos negócios e promovendo o desenvolvimento econômico regional”, destacou o governador.