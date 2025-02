Por Ipatinga FC

Lonie Paxton Visita Ipatinga e Envia Mensagem de Apoio aos Torcedores do Tigre

O Ipatinga Futebol Clube vive um momento de transformação e projeção internacional com a chegada da Sociedade Anônima do Futebol (SAF). E para reforçar essa nova fase, o clube recebeu uma visita ilustre: Lonie Paxton, ex-jogador da NFL e tricampeão do Super Bowl.

Paxton foi recepcionado pelo CEO do Ipatinga FC, Igor Maciel Antunes, que destacou a importância do contato com grandes nomes do esporte mundial. “Ter a oportunidade de trocar experiências com atletas que tiveram carreiras vitoriosas em outros esportes é fundamental para ampliarmos nossa visão e buscarmos novas oportunidades para o clube. O Tigre tem que brigar na parte de cima sempre, independente da competição”, afirmou Antunes.

Expansão e Novas Parcerias

A visita de Paxton faz parte de um projeto maior do Ipatinga FC de expandir sua marca e buscar parcerias internacionais. A gestão da SAF quer consolidar o clube como uma referência não apenas no cenário mineiro, mas também nacional e internacionalmente.

Paxton, que teve uma carreira bem-sucedida na NFL e conquistou três títulos do Super Bowl com o New England Patriots, demonstrou entusiasmo ao falar sobre o futuro do clube. “O esporte tem o poder de transformar vidas e comunidades. O Ipatinga tem um potencial enorme, e estou feliz por ver o empenho da nova gestão em tornar o clube mais competitivo e estruturado”, declarou o ex-jogador.

Foco no Futuro

A diretoria do Ipatinga FC segue trabalhando para reforçar a equipe e garantir bons resultados no Módulo II do Campeonato Mineiro, mirando o acesso à elite do futebol estadual. Com a recente apresentação do novo CEO e a volta do time feminino, o clube dá sinais de que pretende resgatar sua grandeza e brigar por títulos nos próximos anos.

A presença de um ícone do esporte como Lonie Paxton reforça a seriedade e o planejamento da nova gestão. Agora, os torcedores do Tigre aguardam ansiosos pelas próximas movimentações da diretoria e pelo desempenho do time dentro de campo.

O Ipatinga FC segue sua caminhada, agora com um olhar cada vez mais voltado para o futuro e para as oportunidades que podem surgir além das fronteiras do Brasil.