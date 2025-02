Churrasqueira incendeia e fogo atinge motocicleta e carro no bairro Senador Hélio Campos

Posted on

Prefeitura determina tarifa zero em passagens de ônibus municipais no dia das eleições 20 de setembro de 2024 Os eleitores iguaçuanos terão passagens de ônibus gratuitas no dia das eleições municipais. O decreto, que foi publicado no Diário Oficial desta sexta-feira (20), segue lei federal e vai determinar a suspensão da cobrança da tarifa pública […]