Clube de Leituras “Bem dita – Lê essa daqui” promove encontros literários focados em obras escritas por mulheres – IFSP

Posted on

Representando o Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, o secretário executivo de gestão estratégica e municipalismo, Thaner Castro Nogueira, participou do 88º Fórum Nacional de Secretários Estaduais do Planejamento, realizado em Brasília, nesta quarta-feira (13). O encontro teve início às 9h, no Unique Palace com a presença da Ministra do Planejamento e Orçamento, […]