Guardas prendem homem que feriu casal com faca

Suspeito foi levado para delegacia do Catete (9ª DP) – Divulgação/GM

Guardas municipais do Grupamento Tático Móvel (GTM) prenderam em flagrante um homem de 42 anos, após ele ferir com uma faca um casal na Praça São Salvador, na Zona Sul do Rio.

A ocorrência aconteceu na noite de quinta-feira (06/2), durante o patrulhamento de rotina na região. Acionadas por frequentadores da praça, as equipes prenderam o suspeito e o conduziram para delegacia do Catete (9ª DP), onde o caso foi registrado.

As vítimas foram socorridas e levadas para unidade de saúde no Centro do Rio. Após o atendimento médico foram liberadas e levadas para delegacia para prestarem depoimento.