Homem é morto a tiros durante discussão em avenida de Boa Vista

O Instituto de Medicina Legal (IML) – Foto: Ian Vitor Freitas/Roraima em Tempo



Um homem de 44 anos, foi morto a tiros e um jovem de 21, ficou ferido durante uma discussão em frente a uma distribuidora de bebidas. O caso aconteceu na madrugada deste sábado, 8, na av. General Ataíde Teive, no bairro Doutor Sílvio Leite, em Boa Vista.

De acordo com a Polícia Militar de Roraima (PMRR), a equipe recebeu chamado para ocorrência e ao chegar no local, encontrou uma das vítimas já sem sinais vitais. Assim, uma testemunha relatou que antes do crime, o homem de 44 e o suspeito dos disparos, haviam discutido.

Dessa forma o suspeito disse que voltaria ao local para um acerto de contas. Momentos depois, um veículo com várias pessoas parou no local e efetuaram diversos disparos de arma de fogo. Alguns tiros, acabaram acertando o jovem de 21. No entanto, a polícia não encontrou a segunda vítima no local.

Ainda conforme a PMRR, a equipe recebeu informações que uma pessoa deu entrada no Hospital Geral de Roraima (HGR) e a suspeita é que a vítima se tratava do rapaz de 21 anos.

Por fim a perícia e uma equipe da Delegacia Geral de Homicídios estiveram no local. O Instituto Médico Legal (IML) removeu o corpo.

Fonte: Da Redação