Prefeitura de Boa Vista lança seletivo para profissionais da área social

A Prefeitura de Boa Vista lançou nesta sexta-feira, 7, o Processo Seletivo Simplificado para contratação temporária destinada à Secretaria Municipal de Gestão Social (SEMGES). Ao todo, serão 28 vagas distribuídas para assistentes sociais, cadastradores, educadores, psicólogos e pedagogos. O edital está disponível no Diário Oficial do Município desta sexta-feira, 7.

Os profissionais atuarão nos serviços, programas e projetos desenvolvidos pela SEMGES. O prazo de validade do certame é de dois anos, a contar da data da homologação, podendo ser prorrogado.

Inscrições começam na segunda-feira, 10

As inscrições ocorrerão em etapa única, através do site oficial da prefeitur a, no período de 10 de fevereiro de 2025 a 12 de fevereiro de 2025. No ato da inscrição, os documentos comprobatórios exigidos deverão ser enviados via upload, da imagem digitalizada dos documentos originais, frente e verso (sempre que houver). Serão aceitos apenas documentos enviados em formato PDF.

