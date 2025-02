Prefeitura monta esquema especial de monitoramento, trânsito, ordenamento urbano e limpeza para o show da cantora Shakira – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Haverá interdições no trânsito no entorno do Estádio Nilton Santos – Arquivo/Prefeitura do Rio

A Prefeitura do Rio montou um esquema especial de monitoramento, trânsito, ordenamento urbano e limpeza para o show da cantora Shakira, na próxima terça-feira (11/2), no Estádio Nilton Santos, na Zona Norte da cidade. A circulação de veículos no entorno do Engenhão estará restrita, com interdições, desvios e proibições de estacionamento. A recomendação é de uso de transporte público, especialmente trem, para a chegada e saída da região.

COR-Rio utilizará drones e 43 câmeras na fiscalização do entorno do estádio

O Centro de Operações e Resiliência da Prefeitura do Rio (COR-Rio) terá uma bancada especial com 15 operadores destinada exclusivamente ao monitoramento do show no Engenhão. Dentro da Sala de Situação, haverá reforço de representantes da CET-Rio, Guarda Municipal (GM-Rio), Secretaria de Ordem Pública (Seop), Coordenadoria de Fiscalização de Estacionamentos e Reboques (CFER), além das concessionárias SuperVia e MetrôRio.

O videowall também vai ganhar um layout especial para os pontos de observação e de bloqueios. Ao todo, 43 câmeras posicionadas nas ruas do entorno do estádio e instaladas em ruas próximas serão utilizadas na operação. O COR-Rio também fará uso de dois drones para monitorar a região.

A Prefeitura do Rio pede às pessoas que utilizem o transporte público. Vale lembrar que o metrô e os trens vão operar com esquemas especiais no dia do evento.

Circulação de veículos de moradores, no entorno do Engenhão, somente será permitida mediante comprovante de residência

Todo o entorno do estádio Nilton Santos terá circulação restrita. A movimentação dos veículos de moradores somente será permitida mediante apresentação de comprovante de residência. Entretanto, não poderão estacionar nas vias sinalizadas com proibição de estacionamento. Além da proibição de estacionamento regulamentadas já existentes na região, em diversas outras vias no entorno do estádio haverá restrição para estacionar.

Para garantir condições adequadas de fluidez do trânsito, somente os ônibus de linhas regulares da cidade poderão passar pelas vias próximas ao estádio. Os ônibus fretados estarão proibidos. É indispensável que os motoristas observem toda a sinalização instalada para que não tenham seus veículos removidos para os depósitos públicos.

Importante destacar que as principais vias da região possuem fiscalização por videomonitoramento, isso significa que, além dos agentes atuando diretamente em campo, outras equipes no Centro de Operações e Resiliência (COR-Rio) farão a fiscalização através das câmeras, para eventuais infrações de trânsito, como por exemplo, estacionamento e embarque/desembarque em local proibido. Sinalização específica já está instalada, indicando as proibições em vigor e a existência desse tipo de fiscalização.

A principal recomendação às pessoas que irão ao evento é que utilize o trem para o deslocamento, por ser um transporte de alta capacidade e não diretamente impactado por fechamentos viários.

A operação de trânsito contará com 155 pessoas, entre equipes da CET-Rio, agentes e apoiadores de tráfego, que trabalharão para manter a fluidez, coibir o estacionamento irregular, ordenar os cruzamentos, orientar pedestres e motoristas e, também, efetuar os bloqueios durante todo o período do evento. Além disso, 10 veículos operacionais e 20 motocicletas darão suporte ao esquema de tráfego. Serão instalados 18 painéis de mensagens variáveis com informações de bloqueios e rotas alternativas aos motoristas.

Os pedestres deverão realizar as travessias nos locais indicados pela sinalização ou orientados pelos agentes de trânsito. A orientação ao público, pedestres e motoristas será reforçada com instalações de faixas nas áreas de intervenções do tráfego, além de painéis de mensagens variáveis com informações sobre os horários dos fechamentos das vias e rotas alternativas.

Técnicos da CET-Rio no COR-Rio irão monitorar a movimentação do trânsito da região por meio das câmeras para que, se necessário, sejam feitos ajustes na programação semafórica a fim de garantir as boas condições de trânsito.

Interdições

Terça-feira (11/2)

Das 14h até 1h do dia seguinte:

– Rua Dona Teresa

A partir das 16h, serão iniciadas as demais interdições que permanecerão até o escoamento do público. A previsão é que, até 1h do dia seguinte, todas estas vias estejam abertas à circulação

– Rua Dr. Padilha (toda extensão); – Rua Goiás, entre a Rua Guilhermina e a Rua José dos Reis; – Rua Arquias Cordeiro, entre a Rua José dos Reis e a Rua Dona Teresa; – Rua José dos Reis (toda extensão); – Rua Guineza, entre a Rua Bento Gonçalves e a Rua Goiás; – Rua das Oficinas; – Rua Henrique Scheid; – Rua Sales Guimarães; – Rua Gentil de Araújo; – Rua Coronel Cunha Leal

Desvios

Os veículos provenientes da Rua Goiás, poderão realizar o seguinte desvio:

– Rua Goiás, Rua Guilhermina, Av. Dom Helder Câmara, Rua José Bonifácio e Rua Arquias Cordeiro

Os veículos provenientes da Rua Piauí, poderão realizar o seguinte desvio:

– Rua Piauí, Av. Dom Helder Câmara, Rua João Pinheiro, Rua Leopoldina, Rua Silvana e Rua Goiás

Proibição de estacionamento

A partir das 23h de segunda-feira (10/2):

– Rua Dr. Padilha

– Rua das Oficinas

– Rua José dos Reis, entre a Rua das Oficinas e a Rua Bento Gonçalves

– Rua General Clarindo

– Rua Benício de Abreu

– Retorno sob o viaduto Jornalista Armando Nogueira (acesso à Linha Amarela), entre a Rua José dos Reis e a Linha Amarela

– Rua Henrique Scheid

– Rua Gentil de Araújo

– Rua Angelina, entre a Rua Bento Gonçalves e a Rua Arquias Cordeiro

– Rua José dos Reis, entre a Rua Arquias Cordeiro e a Rua Bento Gonçalves

– Rua José dos Reis, entre a Rua das Oficinas e a Rua Henrique Scheid

Patrulhamento preventivo da região terá 266 agentes

A Secretaria de Ordem Pública (Seop) e a Guarda Municipal vão atuar com 260 agentes no patrulhamento preventivo em apoio ao show. As ações terão início a partir das 14h, com foco no ordenamento urbano, na fluidez de trânsito e no estacionamento irregular no entorno do estádio, com a utilização de reboques, se necessário. As equipes da SEOP também realizarão a fiscalização de táxis e carros por aplicativo, além do transporte complementar.

A Subprefeitura da Zona Norte estará atuando com um total de seis agentes, em apoio às equipes responsáveis pelas ações de ordenamento urbano e de trânsito, a fim de facilitar a chegada e a saída do público com segurança, e contribuindo para que o evento aconteça de forma tranquila e organizada.

Comlurb atuará com 114 funcionários na limpeza externa do Engenhão

O planejamento operacional da Comlurb prevê a atuação de 99 garis e 15 agentes de limpeza urbana. A limpeza será feita em toda a parte externa do Engenhão, incluindo o calçadão e as vias de acesso, como Rua Doutor Padilha, Rua José dos Reis, Rua Arquias Cordeiro e Rua das Oficinas.

Entre veículos e equipamentos, serão utilizados três caminhões compactadores, dois basculantes, um mini basculante (tipo satélite), duas minivarredeiras e uma varredeira de grande porte. A limpeza hidráulica será realizada antes e depois do show, com duas pipas d´água e uma van motobomba para lavagem das vias com água de reuso e detergente. A equipe fará ainda a pulverização de toda a área externa com essência de eucalipto.

A Companhia fará a pré-limpeza pela manhã, a manutenção preventiva durante o dia e a limpeza completa após o show, até que toda a parte externa e acessos estejam limpos Serão distribuídos 80 contêineres de 1.200 litros e de 240 litros em pontos estratégicos do estádio. A Comlurb reforça a importância de os espectadores utilizarem os contêineres disponíveis, contribuindo para o descarte correto de resíduos.

A fiscalização do Lixo Zero, formada por 20 agentes, estará nas ruas do entorno do estádio. Quem for flagrado pela fiscalização urinando em via pública será autuado no artigo 103 A, da Lei de Limpeza Urbana, e receberá uma multa no valor atual de R$ 805,07. Já quem for pego jogando pequenos resíduos nas ruas, como latas de bebidas, copos e garrafas descartáveis, guimbas de cigarro e pequenas embalagens de lanches, será multado em R$ 293,85, de acordo com o Art. 82.