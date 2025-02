5ª Semana do Basquete terá jogos, palestras e homenagem

Nei José Sant’Anna





Vem aí a 5ª Semana Municipal do Basquete de São José dos Campos, promovida pela Prefeitura em parceria com a Organização Social São José Desportivo. O evento, instituído por uma lei municipal, será realizado no período de 22 a 27 de fevereiro, com uma programação que inclui jogos, clínicas, homenagem e palestras, abertas aos apreciadores do esporte.

A Semana começa no fim de semana de 22 e 23, sábado e domingo, com uma clínica internacional de técnicos realizada pela Federação Paulista de Basketball, com apoio da Prefeitura.

O encontro, promovido há mais de 10 anos pela entidade máxima do basquete paulista, acontecerá no ginásio do Teatrão e já está com inscrições abertas até o dia 20 de fevereiro neste link.

O objetivo é capacitar profissionais formadores no basquetebol, trazendo uma programação composta por palestras e vivências práticas para aplicação de conceitos, estratégias e técnicas relacionadas ao basquete.

A programação do evento traz palestras do treinador espanhol Adolfo “Fito” Gonzalez, coordenador de basquete do Estudiantes de Madri; do técnico argentino Raúl Baccalá, especialista no desenvolvimento de jovens atletas; do educador físico Alexandre Caiçara, que fará uma palestra sobre “Crescimento Cognitivo; de Bruno Guidorizzi, técnico da equipe feminina adulta do Sport Club Corinthians Paulista; de Carlos Renato dos Santos, o Renatinho, árbitro FIBA que vai falar sobre as alterações das regras do basquete; e de Lula Ferreira, que foi supervisor do Sesi Franca Basquete e técnico da seleção brasileira masculina, que em sua palestra destacará a capacitação de treinadores e formação de atletas.

A Semana do Basquete prossegue na segunda-feira (24) com uma palestra com o professor Alexandre Caiçara, às 14h, no ginásio do Teatrão, destinada a treinadores de basquete.

A noite está programada a abertura oficial da Semana, a partir das 19h, no auditório do Centro da Juventude, seguida pela palestra com o ex-técnico da seleção brasileira, Lula Ferreira, aberta ao público em geral.

Na terça (25) será dada a largada para a Copa Popular de Basquete, reunido equipes amadoras que atuam em várias regiões da cidade.

Já na quarta (26) acontece a apresentação oficial da equipe feminina do Pontz São José Basketball para a temporada 2025, que este ano disputará a principal competição brasileira entre clubes, a LBF (Liga de Basquete Feminina).

A quinta-feira (27) marca o encerramento da Semana, iniciando com uma clínica envolvendo as crianças que praticam a modalidade nas unidades esportivas da Prefeitura. A atividade lúdica será no ginásio Delmar Buffulin, no Parque Industrial, e contará com a participação das atletas da equipe de basquete feminino do São José Basketball.

Nilo (esq.) ao lado de Zé Olaio e Edvar: ícone do basquete joseense / Foto: Léo Lenzi/Agência NTZ

A noite, às 19h30, encerrando os eventos da Semana, acontecerá a partida entre São José Basketball e Bauru Basket, válida pela 20ª rodada do NBB Caixa 2024/2025, na Farma Conde Arena.

No intervalo da partida está programada a homenagem a um ícone do basquete joseense, o ex-armador Nilo Guimarães, bicampeão paulista, campeão brasileiro e vice sul-americano pelo Tênis Clube São José no início dos anos 80. Nilo integrou o quinteto que marcou história, ao lado de Carioquinha, Zé Geraldo, Ubiratã e Marcelo Vido, capitaneados pelo técnico Edvar Simões.

Suas atuações em São José renderam as primeiras convocações para a seleção brasileira, pela qual atuou por mais de 5 anos.

Nilo (agachado, o segundo da esq. p/ dir.) com o time do Tênis Cube / Foto: Museu de Esportes



A camisa 13 usada por Nilo na época do Tênis Clube / Foto: Museu de Esportes

22 e 23/02 – Sábado e domingo

9h – Clínica Internacional de Técnicos (inscrições abertas até 20/02 no site da Federação Paulista de Basquete)

Local: Ginásio do Teatrão (Rua Ricardo Edwards, 95 – Vila Industrial)

24/02 – Segunda-feira

14h – Palestra com o professor Alexandre Caiçara, tendo como público alvo treinadores de basquete

Local – Ginásio do Teatrão (Rua Ricardo Edwards, 95 – Vila Industrial)

19h – Palestra com o ex-treinador Lula Ferreira, ex-técnico da seleção brasileira, aberta ao público em geral

Local – Auditório do Centro da Juventude (Rua Aurora Pinto da Cunha, 131 – Jardim América)

25/02 – Terça-feira

19h – Início da Copa Popular de Basquete

Local – Ginásios municipais

26/02 – Quarta-feira

11h – Apresentação do time Pontz São José Basketball Feminino para a temporada 2025

Local – Sede da patrocinadora Pontz Consórcio (Rua Laurent Martins, 209 – Jardim Esplanada)

8h – Clínica com alunos das escolinhas de basquete das unidades da Prefeitura

Local – Ginásio Delmar Buffulin (Praça Aldo Pires – Rua Icatu, 951 – Parque Industrial)

19h30 – São José Basketball x Bauru Basket, jogo válido pela 20ª rodada do NBB 2024/2025

Intervalo do jogo – Homenagem ao ex-jogador Nilo Martins Guimarães, ícone do basquete joseense nos anos 80

Local – Farma Conde Arena

Foto principal: Antonio Penedo/Mogi Basquete



