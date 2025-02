na volta às aulas da rede estadual, governador inaugura reforma e ampliação de escolas em Florianópolis e São José

Posted on

O primeiro leilão de imóveis promovido pelo Governo do Estado neste ano arrecadou aproximadamente R$ 25 milhões. Os participantes arremataram dois lotes, sendo um imóvel localizado no bairro Estreito, em Florianópolis, e outro em Lages. Os demais lotes que não receberam lance serão colocados novamente à venda ainda neste ano. De acordo com o secretário […]