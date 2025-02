Projeto ‘Amigos da Praia’ realiza ação educativa nas praias do Seixas e da Penha

As praias do Seixas e da Penha receberam, neste sábado (8), mais uma edição do projeto Amigos da Praia. A ação educativa e de conscientização ambiental é realizada pela Prefeitura de João Pessoa, numa parceria entre a Secretaria de Meio Ambiente (Semam) e Autarquia Especial Municipal de Limpeza Urbana (Emlur).

Durante a ação, que já está em sua quinta edição, os agentes ambientais abordaram pessoas na faixa de areia e orientaram sobre o descarte correto de resíduos. Além disso, entregaram sacolas para o acondicionamento dos materiais.

“O Amigos da Praia está em seu penúltimo final de semana. A gente já passou por Tambaú, Cabo Branco, Bessa, Manaíra e hoje estamos aqui no Seixas e está sendo ótimo. As nossas ações são de conscientização, de preservação para moradores de João Pessoa, turistas e comerciantes. Nós entregamos sacolinhas e explicamos sobre o descarte correto de lixo para que as pessoas tenham essa responsabilidade também de cuidar do seu lixo. A gente entrega uma praia limpa, então vamos manter uma praia limpa”, explicou a diretora de Educação Ambiental da Emlur, Kênia Chaves.

A Secretaria de Meio Ambiente também esteve presente na ação e plantou vários coqueiros nas praias do Seixas e da Penha. Os profissionais da Pasta também fizeram a distribuição de mudas nativas para que as pessoas plantem em suas casas e ruas e mantenham a cidade de João Pessoa sempre arborizada.

“Já estamos no quinto ano do projeto e ele faz parte desse importante modelo de gestão implementado pela Semam, em parceria com a Emlur. Não só na questão de educação ambiental, mas na recuperação da área de restinga, na questão de pegar os resíduos da praia, na questão também de controlar o volume dos sons na praia. Estamos aqui também plantando coqueiros e distribuindo mudas nativas. É um trabalho em equipe para manter a nossa cidade limpa e bem cuidada”, contou o secretário-executivo de Meio Ambiente, Djalma Pereira de Castro Filho.

Moradora da cidade de Recife (PE), Mônica veio passar o final de semana em João Pessoa e ficou encantada com o projeto. Além de ouvir atentamente as instruções das equipes, ela fez questão de fazer sua parte e percorreu a Praia do Seixas recolhendo resíduos que encontrou na faixa de areia.

“Eu vi a propaganda falando que ia ter essa mobilização e fiz questão de participar. Então, assim, se todo mundo tivesse essa conscientização de fazer isso, o nosso planeta não estaria da forma que está. Então, depende de cada um, tem que começar de você. Temos que botar a mão na massa e fazer nossa parte”, contou Mônica.

Neste domingo (9), as equipes do projeto vão passar pelas areias da Praia do Sol, a partir das 9h. A ação do Amigos da Praia será concluída no próximo fim de semana, nas areias de Tambaú.