AO VIVO Arouca x Rio Ave assistir EM DIRETO Português 24/25, HOJE (10/02), escalações, palpites Primeira Liga

Por MRNews



Primeira Liga de Portugal.

Arouca x Rio Ave – Prévia, Prognóstico e Escalações | Primeira Liga 2024/25

Por: palpite.net

A 21ª rodada da Primeira Liga será concluída nesta segunda-feira, dia 10 de fevereiro de 2025, com o Arouca recebendo o Rio Ave no Estádio Municipal de Arouca, às 17h15 (horário de Brasília). O duelo promete ser equilibrado, já que ambas as equipes vivem momentos de crescimento na temporada.

Momento das Equipes

Arouca

O Arouca chega para esta partida embalado por uma ótima sequência em 2025. O time ainda não perdeu neste ano, somando três vitórias e um empate nos últimos quatro jogos. No final de semana passado, a equipe venceu o Nacional por 2 a 1, fora de casa, com gols de Pablo Gozalbez e Henrique Araújo, este último convertendo um pênalti.

Além dos bons resultados, o time comandado por Vasco Seabra tem mostrado evolução tática e solidez defensiva. Nos últimos três jogos em casa, conseguiu somar sete pontos, um desempenho muito superior ao registrado no início da temporada. Caso vença o Rio Ave, será a primeira vez que o Arouca conquista três vitórias seguidas desde abril do ano passado.

Rio Ave

O Rio Ave, por sua vez, chega confiante após garantir uma vaga nas semifinais da Taça de Portugal, vencendo o São João de Ver por 2 a 1 na última semana. No Campeonato Português, o time também atravessa um bom momento, com apenas uma derrota nos últimos cinco jogos, e justamente contra o Sporting Lisboa, líder da competição.

Desde a chegada do técnico Petit, no início de novembro, a equipe vem mostrando um crescimento considerável. O Rio Ave somou 15 pontos nos últimos 10 jogos, enquanto nos 10 anteriores, sob o comando de Luis Freire, havia conquistado apenas cinco pontos. Fora de casa, também apresentou melhora, somando sete pontos nos últimos cinco jogos.

Desfalques e Prováveis Escalações

O Arouca não contará com Boris Popovic, expulso no último jogo. Com isso, José Fontán deve assumir a titularidade na defesa. Além disso, Nino Galovic e Pedro Moreira seguem fora por lesão.

Pelo lado do Rio Ave, Jonathan Panzo está suspenso após ser expulso contra o Porto. Outra possível ausência é o meio-campista Brandon Aguilera, que ainda se recupera de uma lesão.

Prováveis Escalações

Arouca:

Mantl; Esgaio, Lamba, Fontán, Weverson; Fukui, Simão; Sylla, Gozalbez, Trezza; Henrique Araújo.

Rio Ave:

Miszta; Vrousai, Petrasso, Ntoi, Richards; Neto, Tiknaz; Bondoso, Pohlmann, Morais; Clayton.

Prognóstico e Palpite

O confronto promete ser equilibrado, já que as duas equipes vivem bons momentos e demonstram evolução desde o início do ano. O Arouca tem a vantagem de jogar em casa, onde está invicto nos últimos três jogos, mas o Rio Ave tem sido um adversário difícil de ser batido desde a chegada de Petit.

Palpite: Arouca 1-1 Rio Ave.

O empate parece um resultado provável, considerando o equilíbrio entre as equipes e o momento positivo de ambas.

Este artigo cobre a prévia completa do confronto entre Arouca e Rio Ave pela Primeira Liga 2024/25, incluindo informações sobre escalações, retrospecto recente e prognóstico.

Onde Assistir?

O jogo será transmitido ao vivo em Portugal pelo Sport TV. No Brasil, a transmissão pode acontecer pelo canal ESPN ou pelo serviço de streaming Star+.