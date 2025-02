Inter de Milão x Fiorentina ONDE ASSISTIR AO VIVO, PALPITES E ESCALAÇÕES Campeonato Italiano HOJE (10/02)

Inter de Milão x Fiorentina: Prévia, Prognóstico e Escalações

Inter de Milão e Fiorentina se enfrentam nesta segunda-feira (10), às 16h45 (horário de Brasília), no Estádio Giuseppe Meazza, em partida válida pela 24ª rodada da Série A italiana. O confronto acontece poucos dias após a surpreendente vitória da Viola sobre os Nerazzurri, e os donos da casa buscam vingança para manter a disputa pelo título acirrada com o Napoli.

Retrospecto e Contexto do Jogo

A Inter de Milão, atual campeã italiana, sofreu apenas sua segunda derrota na temporada ao ser goleada por 3 a 0 pela Fiorentina na última quinta-feira. O resultado, além de adiar a retomada da liderança, aumentou a pressão sobre a equipe de Simone Inzaghi.

O jogo de dezembro entre as equipes foi inicialmente interrompido após o meio-campista Edoardo Bove, da Fiorentina, sofrer uma parada cardíaca em campo. O duelo foi retomado recentemente, e a Viola não desperdiçou a chance de vencer diante de sua torcida. Agora, a Inter tenta se recuperar em casa, onde perdeu apenas dois dos últimos 30 jogos pela Série A.

Já a Fiorentina chega embalada por três vitórias consecutivas e busca uma vitória histórica: derrotar a Inter duas vezes na mesma temporada pela primeira vez desde 2016.

Momento das Equipes

Inter de Milão (Últimos jogos na Série A): ✅ ✅ ➖ ✅ ✅ ❌

Inter de Milão (Todas as competições): ✅ ✅ ✅ ✅ ➖ ❌

✅ ✅ ✅ ✅ ➖ ❌ Fiorentina (Últimos jogos na Série A): ❌ ❌ ➖ ✅ ✅ ✅

A Fiorentina cresceu no campeonato após um início instável em 2025 e acumula 42 pontos, a melhor campanha do clube nesta fase do torneio nos últimos nove anos. A equipe de Raffaele Palladino sonha com uma vaga na próxima Liga dos Campeões e sabe que uma vitória em Milão reforçaria sua candidatura.

Notícias das Equipes e Prováveis Escalações

Pelo regulamento da Série A, os novos reforços não puderam atuar no confronto de quinta-feira. Para este duelo, a Inter pode contar com o lateral Nicola Zalewski, emprestado pela Roma. No entanto, Denzel Dumfries está suspenso, e Matteo Darmian pode ocupar seu lugar na ala direita.

Na Fiorentina, Moise Kean vem sendo o principal destaque ofensivo, superando Marcus Thuram na artilharia do campeonato. Além disso, os reforços de janeiro, como Nicolo Zaniolo e Nicolo Fagioli, estão disponíveis para este jogo.

Escalações Prováveis

Inter de Milão:

Sommer; Pavard, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martínez, Thuram.

Fiorentina:

De Gea; Dodo, Pongracic, Ranieri, Gosens; Adli, Mandragora; Colpani, Beltrán, Folorunsho; Kean.

Palpite e Prognóstico

A Inter de Milão é muito forte em casa e tem um histórico favorável contra a Fiorentina no Giuseppe Meazza. O time de Simone Inzaghi deve entrar em campo com um espírito de revanche, buscando não apenas os três pontos, mas também uma resposta contundente após a derrota recente.

A Fiorentina, por sua vez, vive grande fase e tem potencial para complicar o jogo, especialmente com Kean em grande momento. No entanto, os Nerazzurri devem prevalecer.

Palpite: Inter de Milão 2-1 Fiorentina.

