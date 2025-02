Porto x Roma ASSISTIR AO VIVO Liga Europa da UEFA, EUROPE LEAGUE, 2024/25, HOJE (13/02)

O jogo entre Porto x Roma acontece HOJE 17 hs. O mandante da partida busca a vitória em seus domínios. Esta disputa é válida pelo Liga Europa da UEFA, EUROPE LEAGUE, 2024 – 2025.

Porto x Roma: Prévia, Prognóstico e Escalações | Liga Europa 2025

O Porto recebe a Roma nesta quinta-feira (13) pelo jogo de ida dos playoffs da Liga Europa. O confronto acontece no Estádio do Dragão, às 17h (horário de Brasília), e coloca frente a frente duas equipes que tentam salvar suas temporadas com uma boa campanha na competição europeia.

Momento das Equipes

O Porto chega pressionado para a partida. Apesar de ter garantido a vaga nos playoffs com uma vitória apertada por 1 a 0 sobre o Maccabi Tel Aviv, o time vive um momento complicado no futebol português. A equipe de Martin Anselmi não vence há cinco partidas na Primeira Liga e já foi eliminada das competições nacionais.

Por outro lado, a Roma também não vive um grande momento no Campeonato Italiano. Atualmente na 9ª posição da Serie A, os Giallorossi apostam na experiência de Claudio Ranieri para buscar um bom resultado fora de casa. A equipe romana vem embalada por uma vitória sobre o Eintracht Frankfurt, que garantiu sua vaga nos playoffs.

Retrospecto e Histórico do Confronto

Os confrontos diretos entre as equipes favorecem o Porto. Em três duelos eliminatórios anteriores, o time português levou a melhor em todas as ocasiões:

1981-82 – Taça dos Vencedores de Taças

– Taça dos Vencedores de Taças 2016-17 – Fase preliminar da Champions League

– Fase preliminar da Champions League 2018-19 – Oitavas de final da Champions League

Agora, a Roma busca quebrar esse tabu e se aproximar da classificação para as oitavas de final da Liga Europa.

Escalações Prováveis

Porto:

(3-4-2-1) Diogo Costa; Djalo, Perez, Otávio; João Mário, Eustáquio, Varela, Wendell; Pepe, Rodrigo Mora; Samu Aghehowa.

Roma:

(3-4-2-1) Svilar; Mancini, Hummels, Ndicka; Saelemaekers, Kone, Paredes, Angeliño; Dybala, Pisilli; Dovbyk.

Desfalques do Porto: Ivan Marcano, Marko Grujic e Martim Fernandes (lesionados). Nico González não faz mais parte do elenco após ser vendido ao Manchester City.

Desfalques da Roma: Lucas Gourna-Douath e Anass Salah-Eddine ficaram fora da lista da UEFA.

Palpite e Prognóstico

O Porto tem um bom histórico contra a Roma, mas vive um momento instável na temporada. A equipe italiana, por sua vez, mostrou evolução recente e pode surpreender jogando fora de casa.

Palpite: Porto 1×1 Roma

A expectativa é de um jogo equilibrado, com os Dragões tentando se impor no Estádio do Dragão, enquanto a Roma buscará explorar os contra-ataques. O empate parece um resultado provável, deixando a decisão aberta para o jogo da volta na Itália.

Onde Assistir

A partida será transmitida ao vivo no Brasil pelo serviço de streaming Star+ e pelo canal ESPN.

Onde Assistir?

A Europa League é transmitida no Brasil pela ESPN e pelo Star+. Além disso, algumas partidas podem ser exibidas pela Paramount+. É sempre bom conferir a programação, pois pode variar.

A final pode ser transmitida pelo SBT.

