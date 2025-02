Pesquisa do Procon-JP em supermercados e feiras livres registra diferença de R$ 29,99 no preço do alho

Pesquisa para preços de hortifrútis realizada pelo Procon-JP em supermercados e feiras livres da Capital registra uma diferença de até R$ 29,99 no quilo do alho, que oscila entre R$ 18,00 (Pomar das Frutas – Mercado de Mangabeira) e R$ 47,99 (Supermercado Latorre – Torre), variação de 166,61%. Clique aqui e confira a tabela de preços.

O Procon-JP encontrou a maior variação no molho da alface crespa, 335%, com o produto oscilando entre R$ 1,00 (Pomar das Frutas – Mercado de Mangabeira) e R$ 4,35 (Supermercado Latorre – Torre), diferença de R$ 3,35. O levantamento foi realizado no dia 11 de fevereiro em 20 locais e traz preços de 77 produtos como folhagens, hortaliças, frutas, verduras, legumes, tubérculos entre outros.

Outras diferenças que chamam a atenção ficaram com o quilo do alho-poró, R$ 20,00, que está sendo comercializado entre R$ 9,99 (Carrefour – Bancários) e R$ 29,99 (Manaíra – Manaíra e Zé das Frutas – Mercado da Torre), variação de 200,20%; seguido do quilo da pera importada, R$ 17,88, com preços entre R$ 11,97 (VerdFrut – Tambaú) e R$ 29,95 (Mateus – Altiplano), variação de 150,21%.

Mais variações – O levantamento registra, ainda, três outras variações bem significativas: no molho de salsa, 244,83%, que oscila entre R$ 1,45 (Supermercado Assai Atacadista – Epitácio Pessoa) e R$ 5,00 (Rei das Frutas e Verduras – Mercado do Bairro dos Estados), diferença de R$ 3,55; na unidade do abacaxi, 233,33%, com preços entre R$ 1,45 (Supermercado Assai Atacadista – Epitácio Pessoa) e R$ 10,00 (Rei das Frutas e Verduras – Mercado do Bairro dos Estados), diferença de R$ 7,00; e no quilo da beringela, 233,33%, que oscila entre R$ 3,00 (Box da Malu – Mercado do Bairro dos Estados) e R$ 10,00 (Rei das Frutas e Verduras – Mercado do Bairro dos Estados), diferença de R$ 7,00.

Os locais – A pesquisa foi realizada nos seguintes supermercados:. Manaíra (Manaíra); Menor Preço (Bairro dos Estados); Assaí Atacadista (Epitácio Pessoa); Latorre (Torre); Bemais e Carrefour (Bancários); Rede Compras (Bessa); e Matheus (Altiplano).

Mercados públicos – Central (boxes Mundo das Verduras Manoel das Verduras); Torre (Boxes Zé das Frutas e Verduras, Pomar Sertanejo e Zuca da Macaxeira); Mangabeira (boxes Galego das Frutas, Pomar da Economia e Pomar das Frutas); Tambaú (boxes Hortifruti da Loura VerdFrut); Bairro dos Estados (Boxes Rei das Frutas e Verduras, e Malu).

Consulte a pesquisa completa nos portais da Prefeitura de João Pessoa www.joaopessoa.pb.gov.br e do Procon-JP www.proconjoaopessoa.pb.gov.br