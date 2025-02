Nova ação da Urbes disponibiliza “Notebook Amigo” em três terminais de ônibus da cidade – Agência de Notícias

Posted on

Foto: Divulgação As luzes se acenderam e a magia tomou conta: o Natal chegou a Boa Vista! Nessa sexta-feira, 29, a capital ganhou um brilho especial com o acendimento das luzes no Mirante Edileuza Lóz, no Parque do Rio Branco, e na Orla Taumanan. O momento encantador deu início à temporada mais iluminada e […]