Projeto orientado por ex-aluno do IFSP será apresentado em Parlamento Juvenil do Mercosul  – IFSP

Projeto Hortas e Arborizações nas escolas representará estado de São Paulo em etapas nacional e internacional

Ex-aluno do curso de Licenciatura em Geografia do Campus São Paulo e atual professor da disciplina na rede pública estadual de ensino, Maccolin Kevin Martins Lopes da Silva orientou a estudante do ensino médio Adrielly Sofia Oliveira de Sena no desenvolvimento do Projeto Hortas e Arborizações. Esse é um dos três projetos que representarão o estado de São Paulo no Parlamento Juvenil Mercosul (PJM).

O PJM é uma iniciativa do Setor Educacional do Mercosul (SEM) que proporciona aos jovens estudantes de redes públicas dos países membros e associados do bloco um espaço de encontro e diálogo. Além disso, ele incentiva o protagonismo juvenil para a geração de propostas sobre temáticas de interesse comum. Neste ano, o tema do projeto é “A integração regional e as mudanças climáticas”.

Conheça mais sobre o projeto:

A ideia do projeto, conta Maccolin, surgiu da própria vivência de Adrielly na escola Professora Maria Ribeiro Guimaraes Bueno, na capital paulista, onde ela estuda desde o 6º ano do Ensino Fundamental.

Em uma aula sobre mudanças climáticas e desastres ambientais, o docente solicitou aos alunos do 2º ano de ensino médio uma pesquisa de campo, de modo que observassem a paisagem do entorno da escola e apontassem os principais impactos ambientais, a cobertura vegetal presente e a opinião da comunidade sobre o tema. “Os alunos perceberam que o bairro está tomado por prédios, com poucos pontos de coleta seletiva, além da falta de conhecimento da população acerca das mudanças climáticas”, explica Maccolin.

Adrielly então fez a sugestão do projeto e está animada com a discussão de assuntos tão importantes junto à sociedade. “Está sendo uma experiência incrível, eu não esperava que fosse chegar tão longe. Desde o início, coloquei muita dedicação e ver esse projeto avançando é algo muito gratificante. Independentemente do resultado, só de estar participando e aprimorando essa ideia já tem sido um grande aprendizado!”

O professor observa que a oportunidade tem um grande impacto tanto para Adrielly quanto para seus amigos, familiares e toda a escola. “Para Adrielly, é uma validação do seu esforço e da sua dedicação ao projeto, mostrando que suas ideias e preocupações com o meio ambiente têm um valor importante. Para sua família, ver a filha/neta sendo reconhecida e participando de um projeto de tamanha relevância é uma fonte de orgulho e, com certeza, um incentivo para acreditar ainda mais no potencial da educação como agente de mudança. E, para os outros alunos, essa oportunidade é um exemplo concreto de que, por meio da educação e do trabalho coletivo, é possível gerar impacto positivo no mundo. É um verdadeiro exemplo de como a dedicação e o conhecimento podem transformar a realidade de todos”, avalia.

Desde os tempos de estudante, Maccolin entende sua profissão como uma oportunidade de construir uma “sociedade mais justa e consciente de suas dinâmicas espaciais” e entende, sobretudo, os deveres que seu trabalho carrega. “Esse projeto traz a responsabilidade de defendermos aquilo no que acreditamos: a discussão da sustentabilidade fora da teoria e sala de aula, vendo na prática como nosso projeto pode ser algo transformador nas diversas escolas públicas de São Paulo”.

Para Adrielly, esse, definitivamente, não é apenas um trabalho escolar, é um projeto de vida. Ela planeja estudar Direito e fazer uma pós-graduação em Direito Ambiental “para unir minha atuação na área jurídica com a defesa da sustentabilidade”.

Não é à toa que a família e toda a escola se orgulham dessa defensora do meio ambiente. “Minha família está orgulhosa e empolgada com essa oportunidade, e meus amigos também têm me incentivado muito. Saber que tenho esse suporte tem sido fundamental para me manter motivada e confiante durante todo o processo.”

O processo ensino-aprendizagem é exitoso quando há essa parceria entre alunos e professores. Maccolin e Adrielly são um exemplo e tanto. “Além de ser um profissional altamente qualificado, o professor Maccolin também tem uma abordagem acessível e motivadora, o que me inspira a dar o meu melhor”, garante a futura juíza.

Vote no projeto

Entre os dias 19 e 21 de fevereiro, os projetos selecionados estarão disponíveis para votação pública. Saiba mais no site do Parlamento Juvenil do Mercosul.

A etapa internacional 2025 do PJM ocorrerá nos dias 11, 12 e 13 de agosto, em Foz do Iguaçu, no Brasil, e contará com a participação de estudantes representantes das províncias, departamentos ou estados dos países membros do Mercosul.

Pibid

Alunos dos cursos de licenciatura do IFSP têm a oportunidade de participar do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (Pibid), que tem por objetivo fomentar a ida dos licenciandos às escolas da rede pública de educação básica desde o início da graduação. Nas escolas, eles acompanham diferentes tarefas docentes, permitindo, assim, que os licenciandos sintam-se preparados para assumir uma sala de aula e todas as tarefas atribuídas a um professor.

Maccolin Kevin foi bolsista do programa no Campus São Paulo do Instituto Federal e hoje é professor supervisor do Pibid na escola onde leciona. Neste semestre, ele receberá oito novos bolsistas do programa, todos licenciandos em Geografia no Campus São Paulo. Maccolin está animado para dividir com os colegas as experiências adquiridas na sua trajetória. “Acredito que essa experiência será enriquecedora, contribuindo para o fortalecimento do ensino de Geografia”.

Saiba mais sobre o Pibid aqui.