Campanha “Eu Quero Ver o Aço Limpo” mobiliza comunidade do programa Morar Carioca – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Campanha de conscientização “Eu Quero Ver o Aço Limpo!” no Morar Carioca do Aço, em Santa Cruz. Foto: Theo Theodoro/Prefeitura do Rio

A Prefeitura do Rio promoveu nesta sexta-feira (14/02) a campanha “Eu Quero Ver o Aço Limpo”, no Morar Carioca do Aço, em Santa Cruz, na Zona Oeste. A ação é uma iniciativa da Secretaria Municipal de Coordenação Governamental (SMCG), em parceria com outros órgãos de governo, e contou com uma programação interativa e cultural, atividades educativas, gincana entre alunos da Escola Municipal Haydéa Vianna Fiúza de Castro, oficinas de criação de sabonetes a partir de óleo reutilizado, além de outras atrações voltadas para crianças, jovens, adultos e idosos.

– O objetivo é mobilizar a comunidade para cuidar do nosso entorno e promover a conscientização sobre a importância da preservação ambiental. Através de atividades lúdicas e educativas, queremos que cada morador se sinta parte desse compromisso coletivo com o nosso bairro e com a cidade. A secretaria não só acompanha o andamento das obras, como também desenvolve o trabalho socioeducativo para o alcance da autonomia familiar –, afirma Edson Menezes, secretário de Coordenação Governamental.

A campanha busca incentivar a comunidade a cuidar dos espaços públicos, especialmente durante o período chuvoso, prevenindo o descarte inadequado de lixo e a proliferação de pragas.

A programação incluiu uma gincana entre estudantes, desafiando os participantes a manter o espaço livre de materiais recicláveis no menor tempo possível. Os vencedores receberam prêmios simbólicos, como ecobags e garrafas reutilizáveis, além de um passeio surpresa pelos equipamentos culturais da cidade, oferecido pela Secretaria Especial de Ação Comunitária, pelo programa “Turistando com a Comunidade”.

Durante a ação, as crianças puderam fazer suas próprias máscaras carnavalescas no local; 100 mudas de plantas foram entregues para os participantes. Para incentivar o engajamento da população, o evento contou com o apoio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), Secretaria Municipal de Educação (SME), Secretaria Municipal de Ambiente e Clima (SMAC), Secretaria Especial de Ação Comunitária (SEAC), da Comlurb, da Subprefeitura da Zona Oeste III e da Gerência Executiva Local da região.

Vacinação contra a dengue

Na Clínica da Família Samuel Penha Valle, agentes de saúde disponibilizaram vacinas contra a dengue para o público jovem de 10 a 16 anos. Também com o apoio da Secretaria Municipal da Saúde, agentes da saúde e da vigilância percorreram as travessas da comunidade com o trabalho de prevenção às arboviroses (doenças causadas por vírus transmitidos por insetos e aracnídeos, como mosquitos e carrapatos).

A Rio + Saneamento esteve presente para esclarecer dúvidas sobre a Tarifa Social de água e esgotamento sanitário, com uma abordagem interativa sobre o tema.

O evento foi encerrado com a distribuição de ventarolas ecológicas, além da apresentação do gari Renato Sorriso e o grupo “Chegando de Surpresa”, da Comlurb, que percorreram as travessas da comunidade apresentando uma marchinha carnavalesca criada exclusivamente para a campanha, além do repertório de músicas de conscientização.

O programa Morar Carioca do Aço já entregou 96 unidades para famílias e, em breve, vai entregar unidades completamente mobiliadas para outras 200 famílias beneficiárias. No programa, estão planejadas a construção de 704 unidades residenciais, distribuídas em 44 blocos de apartamentos. Com a requalificação da região, o programa promove melhorias na qualidade de vida dos moradores com obras de reurbanização e implantação de serviços públicos em uma área de 195 mil metros quadrados.