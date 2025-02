Crystal Palace x Everton ONDE ASSISTIR AO VIVO, PALPITES E ESCALAÇÕES Inglês, Premier League, HOJE (15/02)

A partida válida pelo Campeonato Inglês de futebol, a Premier League edição 2024/2025, entre Crystal Palace x Everton acontece hoje, HOJE (15/02) às 17h30 hs , horário oficial de Brasília. O mando de campo desta partida pertence ao Crystal ue tentará a vitória em seu território.

Crystal Palace x Everton: Prévia, Prognóstico e Escalações

Crystal Palace e Everton se enfrentam neste sábado, 15 de fevereiro de 2025, às 17h30 (horário de Brasília), no Selhurst Park, pela 25ª rodada da Premier League. O confronto promete ser equilibrado, com ambas as equipes em busca de pontos importantes para se afastarem da zona de rebaixamento e consolidarem uma campanha segura na elite do futebol inglês.

Análise da Partida

O Everton chega embalado após um emocionante empate contra o Liverpool no clássico de Merseyside, onde James Tarkowski marcou um gol espetacular nos acréscimos para garantir um ponto valioso. O time comandado por David Moyes tem mostrado uma defesa sólida e uma evolução tática desde sua chegada, conseguindo somar 10 pontos nos últimos cinco jogos da Premier League.

Já o Crystal Palace vive um bom momento sob o comando de Oliver Glasner. A equipe venceu quatro dos últimos seis jogos da competição e tem demonstrado grande solidez defensiva, mantendo cinco clean sheets nas últimas partidas. No entanto, seu desempenho em casa ainda é irregular, sem vitórias no Selhurst Park em 2025.

O histórico do confronto favorece o Everton, que está invicto nos últimos oito jogos contra o Palace. Na partida do primeiro turno, os Toffees venceram por 2 a 1, com Dwight McNeil sendo o destaque.

Desfalques e Prováveis Escalações

O Crystal Palace tem alguns problemas para o jogo. Chadi Riad e Cheick Doucouré estão fora da temporada devido a lesões no joelho, enquanto Eberechi Eze, Ismaila Sarr e Eddie Nketiah são dúvidas, mas podem retornar. O lateral Ben Chilwell fez sua estreia recentemente e deve ganhar mais minutos.

No Everton, a grande baixa é Abdoulaye Doucouré, suspenso após a confusão no clássico contra o Liverpool. Iliman Ndiaye também preocupa, pois sofreu uma lesão na última partida. Carlos Alcaraz deve estrear como titular, enquanto Jack Harrison e Beto seguem no ataque.

Prováveis Escalações

Crystal Palace:

Henderson; Richards, Lacroix, Guehi; Munoz, Wharton, Lerma, Mitchell; Sarr, Mateta, Eze.

Everton:

Pickford; O’Brien, Tarkowski, Branthwaite, Mykolenko; Lindstrom, Gueye, Garner, Alcaraz, Harrison; Beto.

Prognóstico

O Everton tem se mostrado um time competitivo sob o comando de Moyes e provou isso contra o Liverpool. No entanto, enfrenta um adversário em boa fase defensiva e que busca quebrar um histórico negativo contra os Toffees.

Palpite: Crystal Palace 1-1 Everton.

Acreditamos em um jogo equilibrado, com poucas chances claras de gol e um empate justo, mantendo a invencibilidade recente do Everton no confronto.

Onde Assistir

A partida será transmitida ao vivo no Brasil pela ESPN e pelo serviço de streaming Star+.

