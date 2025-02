Palmeiras x São Paulo , ASSISTIR AO VIVO, PALPITES, ESCALAÇÕES Paulistão 2025, HOJE (16/02)

Posted on

Cruzeiro Encaminha Contratação do Argentino Álvaro Barreal O Cruzeiro está prestes a fortalecer seu elenco com a chegada do talentoso atacante argentino Álvaro Barreal. O jogador, atualmente vinculado ao Cincinnati FC, dos Estados Unidos, tem contrato com o clube norte-americano até o final da temporada. No entanto, tudo indica que ele desembarcará em Belo Horizonte […]