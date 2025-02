Transporte Adaptado Atende CMDPD (Conselho municipal dos direitos da Pessoa com Deficiência) – Prefeitura Estância Turística Guaratinguetá

Nesta sexta-feira, 14 de fevereiro, a Assistência Social disponibilizou o transporte adaptado aos membros do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência, para realizarem visitas em alguns pontos da cidade com o objetivo de avaliar as condições de acessibilidade.

Foram vistoriadas uma praça localizada no Clube dos 500 e a Unidade de Pronto Atendimento, na Rua Rangel Pestana. Essa iniciativa reforça o compromisso da Administração Municipal com a inclusão e a promoção da acessibilidade para todos.

Inclusão em movimento: transporte acessível para todos!