Governador inicia pela Grande Florianópolis segunda edição do Programa Santa Catarina Levada a Sério

Foto: Eduardo Valente/GOVSC

O governador de Santa Catarina, Jorginho Mello, dá início à segunda edição do programa Santa Catarina Levada a Sério – Prestando Contas nesta segunda-feira,17 de fevereiro. A primeira agenda é na região da Grande Florianópolis, onde o chefe do Executivo estadual, acompanhado de secretários, presidentes de autarquias, gerentes regionais e parlamentares, se reúne com os prefeitos e vice-prefeitos dos municípios que integram a Associação dos Municípios da Grande Florianópolis (GRANFPOLIS).

“Vamos pegar a estrada novamente para conversar com os 295 prefeitos de Santa Catarina. Nessa segunda rodada eu e minha equipe vamos prestar contas dos investimentos feitos nas cidades nas diferentes áreas. Avançamos com o Programa Estrada Boa, as cirurgias eletivas, ampliação da rede trifásica, melhoria no fornecimento de água, além de outras entregas e repasses importantes para as prefeituras tocarem obras elencadas como prioridades para a população. Então, nesses próximos meses vamos rodar mais uma vez o estado para uma conversa olho no olho em todas as associações dos municípios”, disse o governador Jorginho Mello.

A iniciativa tem como objetivo dialogar com os prefeitos e apresentar os investimentos já realizados pelo governo estadual, as obras em andamento e os futuros projetos para cada uma das 21 associações regionais de municípios. Santa Catarina tem 203 novos prefeitos eleitos, o que reforça a importância da iniciativa.

“São 203 novos prefeitos que vão, pela primeira vez, poder estar com o governador para dizer o que é importante para os municípios. Desta vez o governador vai prestar contas do que o Governo do Estado já fez e ouvir desses novos prefeitos e também dos reeleitos possíveis novos projetos. É uma forma do Estado estar presente, não só agora, mas efetivamente com toda a equipe de governo, mostrando que são os municípios que fazem a força desse estado. O governador é um municipalista desde sempre e agora mais uma vez ele prestigia todas os municípios por meio das 21 associações”, reforça o secretário de Estado da Casa Civil, Kennedy Nunes.

O programa é uma oportunidade para discutir as demandas locais e alinhar estratégias que contribuam para o desenvolvimento regional. A organização das agendas é conduzida pela Secretaria do Gabinete do Governador, Casa Civil e Casa Militar.

“Essa ação planejada pelo nosso governador é uma forma de levar a estrutura do Governo do Estado para mais perto dos municípios. A gente consegue conversar com todos os prefeitos e alinhar parcerias para o desenvolvimento de todas as regiões. É dessa forma que conseguimos realizar muitas entregas importantes”, destaca a secretária do Gabinete do Governador, Daniela Porporatti.

A nova edição do programa, que já percorreu todas as regiões de Santa Catarina na primeira edição, agora vai passar a prestar contas do que já foi feito na gestão.

