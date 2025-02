Ponte Preta x Botafogo-SP , ASSISTIR AO VIVO, PALPITES, ESCALAÇÕES Paulistão 2025, HOJE (15/02)

Por MRNews



O jogo entre Ponte Preta x Botafogo-SP acontece HOJE (15/02) às 16 hs. O mandante da partida é PP que busca a vitória em seus domínios. O jogo é válido pelo Campeonato Paulista de 2025, também conhecido como Paulistão 2025, segundo informações da página saobernardofc.com.br

O Campeonato Paulista, conhecido como Paulistão, é reconhecido como um dos estaduais mais tradicionais e competitivos do Brasil. Com uma rica história e uma base sólida de clubes de renome, como Corinthians, Palmeiras, São Paulo e Santos, o torneio atrai a atenção de milhões de torcedores em todo o país.

Palpites de Futebol: Melhores Prognósticos para Hoje (15-02-2025)

Ponte Preta x Botafogo-SP – Palpites, Onde Assistir, Horário e Escalações

Data: 15/02/2025

Horário: 16:00 (horário de Brasília)

Local: Estádio Moisés Lucarelli, Campinas, SP

Transmissão: Nosso Futebol e Zapping

Ponte Preta e Botafogo-SP se enfrentam pela décima rodada do Campeonato Paulista 2025. A Ponte chega embalada com quatro vitórias seguidas e busca consolidar sua posição na zona de classificação para as quartas de final. O Botafogo-SP, por sua vez, vem de uma vitória sobre o Red Bull Bragantino e tenta manter a boa fase.

Palpites para Ponte Preta x Botafogo-SP

Tipo de Aposta Palpite Odd Casa de Apostas Resultado Final Ponte Preta vence 2.00 Superbet Jeferson Jeh marca A qualquer momento 3.50 Novibet Ambos marcam Não 1.66 Superbet

Histórico do Confronto

As equipes já se enfrentaram 88 vezes em todas as competições:

Ponte Preta: 35 vitórias

35 vitórias Botafogo-SP: 25 vitórias

25 vitórias Empates: 28

28 No Moisés Lucarelli: Ponte venceu 22 vezes, Botafogo-SP 6 vezes e 14 empates.

O último encontro entre as equipes foi pelo Brasileirão 2024, com vitória da Ponte por 1×0.

Análise da Ponte Preta

Posição no Grupo D: Vice-líder, com 18 pontos

Desempenho: Melhor visitante do Paulistão

Últimos 5 Jogos:

12/02: Mirassol 1×2 Ponte Preta ✅

09/02: Ponte Preta 2×0 Guarani ✅

05/02: Novorizontino 1×2 Ponte Preta ✅

02/02: Água Santa 0x1 Ponte Preta ✅

29/01: Ponte Preta 0x1 Corinthians ❌

Provável Escalação: Diogo Silva; Maguinho, Saimon, Danilo Barcelos e Artur; Dudu, Lucas Cândido, Pedro Vilhena; Victor Andrade, Jean Dias e Danrlei.

Análise do Botafogo-SP

Posição no Grupo A: 3º colocado, com 10 pontos

Desempenho: Sem riscos de rebaixamento, mas chances remotas de classificação

Últimos 5 Jogos:

11/02: Botafogo-SP 1×0 Red Bull Bragantino ✅

08/02: Botafogo-SP 1×0 Velo Clube ✅

05/02: Santos 1×1 Botafogo-SP ⚖️

01/02: Portuguesa 3×2 Botafogo-SP ❌

29/01: Botafogo-SP 1×1 Água Santa ⚖️

Provável Escalação: João Carlos; Ericson, Edson, Alisson Cassiano; Jonathan Cafú, Sabit, Leandro Maciel, Gabriel Risso; Silvinho, Alexandre Jesus e Douglas Baggio.

Estatísticas do Confronto

A Ponte Preta tem a melhor defesa do Paulistão (5 gols sofridos).

O Botafogo-SP tem um dos piores ataques do campeonato (6 gols marcados).

Em 5 jogos recentes como mandante, a Ponte Preta não marcou gols em 3.

O Botafogo-SP não sofreu gols nas últimas 2 partidas.

Conclusão e Palpite Final

A Ponte Preta vem em excelente fase, jogando bem dentro e fora de casa. O Botafogo-SP teve uma melhora recente, mas seu setor ofensivo ainda apresenta dificuldades. Considerando o fator casa e o momento das equipes, a aposta recomendada é a vitória da Ponte Preta.

Aviso Legal: Apostas são proibidas para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. Caso precise de ajuda, entre em contato com entidades de apoio como https://www.gamblingtherapy.org/pt-br/ e https://ibjr.org/.