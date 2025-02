Governo do Estado inicia projeto de pavimentação asfáltica em rodovias ligando Vale, Planalto e Litoral

Foto: Jonatã Rocha / SECOM

O secretário da Infraestrutura e Mobilidade (SIE), Jerry Comper, assinou, nesta segunda-feira, 17, o contrato com duas empresas para elaboração de projetos para implantação asfáltica de duas rodovias importantes no Alto Vale do Itajaí. Trata-se do projeto para asfaltar a SC-114, no trecho do entroncamento da SC-477 para Itaiópolis a Santa Terezinha, ligando o Vale ao Planalto catarinense. A extensão aproximada deste trecho é de 42,6 quilômetros.

O outro projeto é para levar o pavimento asfáltico ao trecho entre Botuverá e Vidal Ramos da SC-486, fazendo a conexão entre o Vale e do Litoral do estado. O trecho é de mais de 35 quilômetros.

No total, o Governo do Estado, por meio da SIE, está investindo cerca de R$ 4,2 milhões nos dois projetos que, depois de prontos, possibilitarão o asfaltamento das duas rodovias.

“Como tantas outras, estas duas obras são aguardadas há décadas. Demos o pontapé inicial, pois sem projeto é impossível realizar as obras. Quero agradecer ao governador Jorginho Mello pela sensibilidade e atenção com nosso Alto Vale do Itajaí”, declarou Jerry Comper, salientando que os dois projetos entram no Programa Estrada Boa, o maior da história de Santa Catarina.

Os dois projetos têm prazo de 720 dias para ficarem prontos.

Estrada Boa

O Estrada Boa começou com orçamento de R$ 2,165 bilhões, mas já está com mais de R$ 3,5 bilhões projetados para as obras em andamento, fruto de economias do Governo do Estado. O secretário da Infraestrutura também tem salientado que, por meio da SIE, são quase R$ 1,7 bilhão em manutenção de rodovias nos próximos dois anos.

Convênios com municípios

A Infraestrutura estadual tem 1.046 convênios diretos com municípios. Totalizando pagamentos da ordem de R$ 858 milhões. Somente na Amavi, os convênios entre o Estado e os municípios ultrapassam os R$ 93 milhões enquanto os Convênios Simplificados chegam a quase R$ 116 milhões.

São recursos para que as prefeituras executem obras importantes como pavimentação e recuperação de vias, construção de pontes, passarelas e outras.