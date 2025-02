“HumanizAção” acolhe 26 pessoas em situação de rua neste domingo (16) – Agência de Notícias

Posted on

O Batalhão de Polícia Militar Rodoviária, da PMMS, divulga balanço da “Operação Carnaval 2024” nas rodovias estaduais de Mato Grosso do Sul. O policiamento foi reforçado em todas as regiões do Estado, de 09 a 14 de fevereiro, com atenção redobrada para as Rodovias que dão acesso a municípios e áreas com maior fluxo turístico, […]